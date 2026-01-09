Vì sao ăn quả bơ giúp ngủ ngon?

Quả bơ giàu magie, kali và chất béo không bão hòa, hỗ trợ thư giãn, ổn định huyết áp, ngủ ngon hơn.

Ngủ đủ giấc giúp não bộ phục hồi, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ, ổn định cảm xúc và giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngược lại, giấc ngủ kém chất lượng thường liên quan đến căng thẳng, lịch sinh hoạt không đều, lạm dụng caffeine hoặc sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ. Quả bơ giàu dưỡng chất có lợi có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Kali

Bên cạnh magie, kali cũng là khoáng chất quan trọng hỗ trợ giấc ngủ. Kali giúp cơ bắp thư giãn, hạn chế chuột rút ban đêm - nguyên nhân thường gặp gây tỉnh giấc. Khoáng chất này còn tham gia điều hòa huyết áp, hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và nhịp tim, từ đó cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Nhu cầu kali khuyến nghị cho người trưởng thành khoảng 2.600-4.700 mg mỗi ngày, tùy độ tuổi và giới tính. Trung bình 100 g quả bơ cung cấp khoảng 480-500 mg kali. Ngoài bơ, các thực phẩm giàu kali khác gồm chuối, khoai lang, khoai tây, cà chua, rau bina và củ dền.

Magie

Magie trong quả bơ giúp tâm trí thư giãn bằng cách điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh - những chất hóa học có tác dụng làm dịu hệ thần kinh. Khoáng chất này còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất hormone melatonin điều chỉnh chu kỳ ngủ - thức (nhịp sinh học) của cơ thể. Thiếu magie có liên quan đến khó ngủ và mất ngủ.

Chất béo tốt

Quả bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi cho não bộ. Chất béo này góp phần cân bằng các hormone như serotonin và dopamine, vốn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa tâm trạng, giấc ngủ. Chất béo lành mạnh còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế thức giấc giữa đêm do đói.

Tuy nhiên, bơ giàu calo nên chỉ cần ăn với lượng vừa phải. Mỗi người có thể dùng khoảng nửa quả bơ sau bữa tối, cách giờ đi ngủ 1-2 tiếng để cơ thể kịp tiêu hóa. Tránh ăn quả bơ cùng các món cay, nhiều dầu mỡ vì dễ gây khó chịu dạ dày và ảnh hưởng giấc ngủ. Một số cách dùng phù hợp gồm bánh mì nguyên cám phết bơ nghiền, sinh tố bơ xay cùng chuối và sữa hạnh nhân.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản ăn thực phẩm giàu chất béo vào ban đêm (kể cả chất béo tốt) có thể làm triệu chứng nặng hơn. Trường hợp này nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung bơ vào chế độ ăn.

Lưu ý ăn bơ không thể chữa khỏi chứng mất ngủ. Thực phẩm này chỉ hỗ trợ giấc ngủ khi kết hợp với lối sống lành mạnh như đi ngủ đúng giờ, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ, tập thể dục đều đặn, giảm caffeine và rượu bia. Phòng ngủ nên mát mẻ, yên tĩnh, ánh sáng dịu. Các hoạt động thư giãn như đọc sách, thiền, tắm nước ấm, hít thở sâu hoặc yoga nhẹ nhàng cũng cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)