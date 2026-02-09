Vi phẫu tìm tinh trùng cho người đàn ông vô sinh

TP HCMSau hơn 3 tiếng vi phẫu tinh hoàn cho anh Hóa, có lúc định dừng lại, các bác sĩ cuối cùng tìm thấy đủ lượng tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm.

"Ca vi phẫu này dài gấp ba lần bình thường", bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 cho biết. Anh Hóa, 36 tuổi, vô sinh nhiều năm do không có tinh trùng. Nguyên nhân là anh mắc cả hai bệnh lý gồm tinh hoàn ẩn và biến chứng quai bị.

10 năm trước anh mới phát hiện bị dị tật tinh hoàn ẩn bẩm sinh và đã phẫu thuật hạ tinh hoàn trái từ ổ bụng xuống bìu. Tuy vậy tinh hoàn lạc chỗ quá lâu khiến các tế bào gốc tạo tinh trùng thoái hóa nặng, giảm chức năng sinh tinh. Họa vô đơn chí, sau đó anh Hóa lại mắc quai bị - bệnh lý gây ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh sản của người đàn ông do virus quai bị tấn công vào tinh hoàn bên còn lại, phá hủy các ống sinh tinh khiến mô tinh hoàn bị xơ hóa và teo nhỏ. Anh được vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng từ tinh hoàn trái ở một bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng chuyển phôi không thành công.

Bác sĩ Vinh cho hay vô tinh không do tắc nghẽn như trường hợp anh Hóa là nguyên nhân thường gặp dẫn đến vô sinh ở nam giới. Phương pháp điều trị tiềm năng nhất là vi phẫu tích tinh hoàn tìm tinh trùng micro-TESE. Tuy nhiên, tinh hoàn của anh Hóa đã được can thiệp nhiều lần, mô sẹo chằng chịt, nguy cơ "trắng tay" rất cao. Nếu vi phẫu thất bại, bệnh nhân không tìm được tinh trùng để có con, lại có nguy cơ mãn dục sớm.

Bác sĩ Vinh phẫu thuật micro-TESE tìm tinh trùng cho anh Hóa. Ảnh: IVF Tâm Anh

Dưới kính vi phẫu phóng đại 30 lần, bác sĩ Vinh rạch lại đường mổ cũ. Nhiều lần mổ trước đó khiến các lớp màng bao bị dính chặt vào nhau bởi các mô sẹo, bác sĩ mất rất nhiều thời gian để gỡ rối và tiếp cận nhu mô tinh hoàn. Các mạch máu mới hình thành sau sẹo thường rất dễ vỡ nên bác sĩ phải thao tác cực kỳ tỉ mỉ. Êkíp chỉ can thiệp trên tinh hoàn trái, bảo tồn tinh hoàn phải đã teo do biến chứng quai bị để giữ một phần chức năng nội tiết sau mổ cho người bệnh.

Ống sinh tinh tiềm năng được chuyển đến phòng Lab để chuyên viên phôi học tìm tinh trùng dưới kính hiển vi đảo ngược. Họ tách nhỏ từng mảnh mô, rà soát từng vi trường để không bỏ sót bất kỳ tín hiệu nào, song sau hai tiếng kết quả cho thấy phần lớn tinh binh bất động, số còn lại di chuyển lay lắt.

Êkíp cân nhắc "tiếp tục hay dừng lại" vi phẫu. Nếu tiếp tục, khả năng tìm thấy tinh trùng sống không cao, còn nếu dừng lại đồng nghĩa bệnh nhân phải xin tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm mới có con. Bác sĩ Vinh đánh giá khả năng còn sót ống sinh tinh tiềm năng, sức chịu đựng của tinh hoàn, quyết định tiếp tục tìm kiếm tinh trùng.

Êkíp khoanh vùng những vị trí tiềm năng, lấy thêm mẫu mô nhỏ hơn, kiên nhẫn rà soát. Sau hơn 3 tiếng, họ thu đủ số lượng tinh trùng cho một chu kỳ IVF và dự trữ cho chu kỳ tiếp theo. Các chuyên viên phôi học tiến hành tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), nuôi phôi trong hệ thống time-lapse theo dõi và đánh giá chất lượng phôi liên tục.

Vợ anh Hóa đang trong quá trình điều trị bệnh lý tử cung, dự kiến sau Tết sẽ chuyển phôi.

Chuyên viên phôi học quan sát quá trình phát triển của phôi được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ảnh: IVF Tâm Anh

Bác sĩ Vinh cho hay, vi phẫu micro-TESE là kỹ thuật hiện đại thường được chỉ định cho các trường hợp vô tinh không do tắc nghẽn, khả năng tìm thấy tinh trùng đến 40-60%. Trường hợp không tìm đủ tinh binh chất lượng, hoặc can thiệp lần một thất bại, bác sĩ có thể cân nhắc thực hiện thêm. Song việc can thiệp nhiều có thể ảnh hưởng đến chức năng nội tiết, vì vậy nam giới vô sinh cần thăm khám tại các cơ sở điều trị hiếm muộn chuyên sâu. Tùy bệnh lý và thể trạng người bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Đình Lâm

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi