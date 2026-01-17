Vi khuẩn xâm nhập máu tấn công tinh hoàn người đàn ông

TP HCMAnh Tuấn, 35 tuổi, đau sưng tinh hoàn, xét nghiệm ghi nhận nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết thể tích tinh hoàn của người bệnh 60 ml, gấp 3-5 lần bình thường. Nguyên nhân là vi khuẩn xâm nhập vào máu đến tinh hoàn và giải phóng độc tố gây giãn mạch, thoát dịch vào mô kẽ dẫn đến phù nề, sưng to.

Viêm tinh hoàn thường do vi khuẩn lậu và Chlamydia trachomatis gây ra, chủ yếu lây lan qua đường tình dục. Song kết quả kháng sinh đồ xác định tác nhân gây bệnh cho anh Tuấn là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae, thường trú trong hệ tiêu hóa hoặc trên da và đa phần không gây bệnh. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch bị suy yếu, vi khuẩn Klebsiella pneumoniae sẽ phát tán và có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết, nhiễm trùng vết thương, viêm phổi, viêm đường tiết niệu và viêm màng não... Trường hợp anh Tuấn, vi khuẩn đã tấn công vào tinh hoàn và gây viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn.

Theo bác sĩ Huy, vỏ bọc của vi khuẩn Klebsiella pneumoniae rất dày, có khả năng sinh ra enzyme để vô hiệu hóa hầu hết loại kháng sinh thông thường nên rất khó điều trị. Nhiễm khuẩn ở những vùng sâu như tinh hoàn cần thời gian dài để thuốc xâm nhập và tiêu diệt tận gốc vi khuẩn.

Sau 3 tuần điều trị kháng sinh với phác đồ đặc biệt (phác đồ thông thường 1-2 tuần), anh Tuấn hết sưng đau, căng tức, đi tiểu bình thường. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh kiểm tra chất lượng tinh trùng và nồng độ testosterone sau khoảng 3-6 tháng để đánh giá sự hồi phục chức năng tinh hoàn.

Kỹ thuật viên xét nghiệm đang lấy mẫu bệnh phẩm để thực hiện kháng sinh đồ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Huy lưu ý viêm tinh hoàn do vi khuẩn là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng cần điều trị sớm, tránh nguy cơ tổn thương cơ quan sinh sản vĩnh viễn. Nhóm nam giới có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Klebsiella pneumoniae thường mắc bệnh tiểu đường, uống nhiều rượu, sử dụng kháng sinh không đúng cách, bị suy thận hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Để phòng bệnh, cần kiểm soát tốt bệnh nền, vệ sinh vùng kín đúng cách, uống đủ nước, không nhịn tiểu và quan hệ tình dục an toàn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sưng tinh hoàn, tiểu buốt, tiểu rắt, sốt, rét run, buồn nôn, mệt mỏi, người bệnh cần đi khám sớm, không tự ý dùng thuốc hay kháng sinh để tránh kháng thuốc.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi