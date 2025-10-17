Sưng tinh hoàn có phải dấu hiệu ung thư?

Gần đây tinh hoàn bên phải của tôi sưng, cảm giác nặng hơn bên còn lại. Đây có phải là dấu hiệu ung thư, khám và điều trị thế nào? (Nguyễn Quế, TP HCM)

Trả lời:

Ung thư tinh hoàn là tình trạng những tế bào bình thường trong tinh hoàn biến đổi, phát triển mất kiểm soát, dẫn tới hình thành khối u. Nguyên nhân gây bệnh hiện chưa được xác định. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng thường ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, nam giới trẻ, nhất là trong độ tuổi 15-35 đang phát triển và trưởng thành. Những yếu tố khiến nam giới tăng nguy cơ mắc bệnh là dị tật tinh hoàn ẩn hay tiền sử gia đình có người thân bị ung thư tinh hoàn.

Bệnh thường có 3 giai đoạn, gồm tế bào ung thư khu trú ở tinh hoàn, lan ra hạch bạch huyết ở vùng bụng dưới, và cuối cùng là di căn tới những vùng khác trên cơ thể. Người bệnh có thể có nhiều biểu hiện như xuất hiện khối u không đau hoặc sưng, bên tinh hoàn có u cứng hơn so với bên còn lại, cảm giác nặng nề ở bìu, đau âm ỉ bụng dưới hoặc bẹn, tích tụ dịch trong bìu. Bệnh ở giai đoạn nặng có thể thêm các triệu chứng như đau lưng dưới, khó thở, đau ngực, đờm lẫn máu, sưng một bên hoặc hai bên chân, khó thở do cục máu đông.

Trường hợp của bạn, bác sĩ cần khám, siêu âm bìu, thực hiện một số xét nghiệm mới xác định có phải ung thư tinh hoàn hay không. Bạn nên đi khám sớm giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý và điều trị phù hợp giúp tăng hiệu quả.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật điều trị cho người bệnh ung thư tinh hoàn. Ảnh minh họa: Hà Thanh

Trong trường hợp mắc bệnh, bác sĩ có thể cắt bỏ tinh hoàn và thu mẫu để phân tích giải phẫu bệnh, một số cần nạo hạch bạch huyết nếu di căn hạch. Thu mẫu giải phẫu bệnh giúp bác sĩ xác định chính xác loại ung thư, tiếp tục đưa ra hướng điều trị, có thể phối hợp xạ trị, hóa trị để tiêu diệt triệt để tế bào ung thư.

Bệnh ung thư này có khả năng chữa trị thành công rất cao, tuy nhiên vẫn có khả năng di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể. Nếu cắt một hoặc cả hai tinh hoàn, khả năng sinh sản của nam giới có thể bị ảnh hưởng. Do đó, nam giới chưa có con hoặc chưa đủ con nên trao đổi với bác sĩ về biện pháp can thiệp phù hợp để bảo tồn khả năng sinh sản.

Chưa có phương pháp phòng ngừa ung thư tinh hoàn. Nam giới nên thường xuyên tự kiểm tra vùng kín để nhận diện dấu hiệu bất thường và đi khám chuyên khoa, nên khám sức khỏe định kỳ, gồm hệ thống cơ quan sinh sản để phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý.

Bác sĩ Huỳnh Hứa Duy Khang

Khoa Nam học

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM