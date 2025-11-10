Vi khuẩn lao tấn công phổi hình thành u

TP HCMÔng Khánh, 70 tuổi, ho cả tháng không hết tưởng bị viêm đường hô hấp, song bác sĩ xác định khối u trong phổi do nhiễm vi khuẩn lao.

Ông Khánh lớn tuổi, hút thuốc lá nhiều năm, viêm đường hô hấp tái đi tái lại. TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân có khối u kích thước 16 mm ở vị trí "lửng lơ" trong phổi. U không gần phế quản để nội soi sinh thiết đường phế quản, cũng không gần thành ngực để sinh thiết xuyên thành ngực. Do đó, êkíp thực hiện mổ nội soi lồng ngực cắt u và sinh thiết lạnh - phương pháp xét nghiệm nhanh mô bệnh học trong lúc phẫu thuật - xác định u lao phổi lành tính.

Bác sĩ cắt trọn khối u cho người bệnh. Hậu phẫu, ông Khánh hết ho, hồi phục nhanh, không cần điều trị bổ trợ do ổ vi khuẩn lao đã được lấy hết, xuất viện sau 3 ngày.

Theo bác sĩ Dũng, u lao phổi hình thành do sự xâm nhập của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis - tác nhân gây bệnh lao. Vi khuẩn bị hệ miễn dịch cơ thể bao vây tạo thành các khối u nhằm cô lập và kiểm soát vi khuẩn. Nếu viêm kéo dài mà không được điều trị, vùng trung tâm của khối u có thể bị hoại tử, gây tổn thương mô phổi xung quanh.

Bác sĩ Dũng (trái) cùng ê kíp phẫu thuật nội soi lấy u lao phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm, có thể lây từ người sang người thông qua không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Tuy nhiên, không phải cứ nhiễm vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis là mắc bệnh lao phổi. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn sẽ bị tấn công bởi hệ miễn dịch. Ở người có sức đề kháng yếu, vi khuẩn sinh sôi và gây bệnh, thời gian phát bệnh nhanh. Ngược lại, với người có hệ miễn dịch khỏe mạnh, bệnh sẽ phát rất chậm, có khi đến vài chục năm, thậm chí không phát bệnh.

Trong giai đoạn ủ bệnh lao phổi, bệnh nhân không biểu hiện rõ triệu chứng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp. Ở người mắc bệnh nền lao tiến triển, tùy vào mức độ gây bệnh ở từng cơ quan, bệnh nhân có triệu chứng khác nhau, điển hình là ho khan, ho ít, ho khạc đờm, đờm thường có màu trắng, ho ra máu.

Hiện, biện pháp hàng đầu để phòng ngừa lao phổi là tiêm vaccine, ngoài ra cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh, thường xuyên mở cửa cho không khí trong phòng thông thoáng, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Khi ho kéo dài trên 3 tuần, không đáp ứng với các biện pháp điều trị bệnh hô hấp, cần đi khám ngay.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi