Vi khuẩn lao tấn công hạch bạch huyết

TP HCMChị Khanh, 51 tuổi, có tiền sử nhồi máu não, hệ miễn dịch suy giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn lao xâm nhập vào hạch bạch huyết gây lao hạch.

Chị Khanh mệt mỏi, chán ăn, sụt cân hai tháng nay, gần đây nặng hơn, sụt hơn 10 kg, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, cho biết người bệnh sốt trên 38,5 độ C, nôn ói, tiêu lỏng, thiếu máu, suy kiệt; tiền sử nhồi máu não ba lần, di chứng yếu tay chân phải, nói khó, chức năng co bóp tim (EF) giảm còn 30% - dấu hiệu suy tim.

Kết quả chụp CT toàn thân bệnh nhân ghi nhận nhiều hạch ở ổ bụng. Chị Khanh được xét nghiệm đàm, máu để tìm vi khuẩn lao, đồng thời sinh thiết hạch xác định nguyên nhân gây bệnh. Bác sĩ kê toa thuốc hạ sốt, kháng sinh, truyền máu, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch cho người bệnh. Sau ba ngày chị đỡ mệt, hết sốt, tập ăn trở lại. Kết quả giải phẫu bệnh từ mô hạch ra lao dương tính, chẩn đoán lao hạch bạch huyết.

BS.CKI Phạm Phong Luân, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hệ miễn dịch của chị Khanh suy giảm sau ba lần nhồi máu não kèm nhiều bệnh nền tạo điều kiện cho vi khuẩn lao tấn công. Lao hạch là bệnh viêm mạn tính ở hệ thống hạch bạch huyết ngoại vi do vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) gây ra, thường có biểu hiện sưng hạch bạch huyết không đau ở vùng cổ, ngực, có thể ảnh hưởng đến hạch bạch huyết ở gan, thận, phổi...

Lao hạch bạch huyết được phát hiện và điều trị sớm, đúng cách sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, khi chẩn đoán hạch lao ở giai đoạn muộn, quá trình chữa trị sẽ gặp nhiều khó khăn và dễ dẫn đến nhiều biến chứng như hạch to nhuyễn hóa, rò mủ liên tục. Chị Khanh được điều trị bằng thuốc kháng lao, thời gian dùng thuốc thường kéo dài trong 6-9 tháng để triệt tiêu vi khuẩn gây lao, phòng bệnh tái phát.

Theo bác sĩ Kiều, không phải cứ hít phải vi khuẩn lao là được chẩn đoán mắc bệnh lao. Người mang vi khuẩn lao mà không có dấu hiệu của bệnh được gọi là người nhiễm lao. Lúc này, nhờ hệ thống miễn dịch khống chế vi khuẩn nên chúng chỉ có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm nhưng không hoạt động. Khả năng người nhiễm lao mắc bệnh lao phụ thuộc vào hai yếu tố, gồm mức độ nhiễm vi khuẩn và sức đề kháng của cơ thể.

Người bệnh lao phổi cần điều trị dứt điểm bệnh. Tiêm vaccine BCG giúp cơ thể tăng cường miễn dịch chống lại bệnh lao. Hiện Bộ Y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine phòng lao cho trẻ sơ sinh trong vòng một tháng đầu sau khi sinh với cân nặng trên 2 kg.

Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên giúp nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Khi xuất hiện triệu chứng nghi mắc lao như sốt, mệt mỏi, ớn lạnh, mất cảm giác thèm ăn, chóng mặt, sụt cân..., người bệnh nên đi khám sớm.

