Vết rạn da bình thường khác suy tĩnh mạch thế nào?

Đợt trước tôi tăng cân nhanh, vùng da chân xuất hiện các vệt màu đỏ giống vết rạn nhưng to và cộm lên.

Gần đây, các vệt bớt đỏ nhưng vẫn hơi cộm, tôi thấy khá giống triệu chứng suy tĩnh mạch chi dưới. Làm thế nào phân biệt vết rạn da bình thường với vết rạn do suy tĩnh mạch? (Hải Bình, Ninh Thuận)

Trả lời:

Rạn da là những đường teo lõm da do sự kéo giãn và đứt gãy mô liên kết dẫn đến teo trung bì. Ban đầu, vết rạn thường có màu đỏ, tím, hồng hoặc hơi nâu đỏ, nâu sẫm tùy theo màu da và trông như những đường thẳng hoặc vệt lõm.

Các vị trí da thường bị rạn là bụng, gặp nhiều nhất ở phụ nữ mang thai do da căng giãn để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, vết rạn còn xuất hiện ở vùng đùi khi tăng cân hoặc phát triển cơ bắp quá nhanh, hông và mông khi cơ thể tích tụ mỡ hoặc phát triển đột ngột, chân do cơ bắp phát triển mạnh, ngực (gặp ở trẻ dậy thì hoặc thai phụ)... Các vết rạn da không tự biến mất hoàn toàn nhưng sẽ mờ dần theo thời gian.

Suy giãn tĩnh mạch là tình trạng tĩnh mạch chân bị suy dẫn đến ứ trệ máu ở chi dưới, tạo áp lực lên thành tĩnh mạch, phù, diễn tiến gây biến đổi trên bề mặt da. Ở người bệnh suy tĩnh mạch mạn, những vết hình mạng lưới màu đỏ trên da xuất hiện đầu tiên, sau đó giãn nhiều hơn, hình mạng lưới sâu hơn. Ở giai đoạn C2 (có 6 giai đoạn C1-C6), chúng nổi lên trên bề mặt da thành một mạng lưới nối tiếp nhau trông giống như dây thừng hoặc mạng nhện, màu tím hoặc xanh.

Vết rạn da do suy tĩnh mạch thường tập trung ở chân bởi đây là vị trí chịu nhiều áp lực khi phải nâng đỡ toàn bộ cơ thể và hoạt động thường xuyên. Bạn có thể nhìn thấy tĩnh mạch nổi rõ hơn vào buổi tối do chi dưới chịu sự tác động của trọng lực cơ thể khi thực hiện hoạt động trong ngày.

Để xác định có phải rạn da do suy tĩnh mạch mạn không, bạn nên đi khám. Ngoài kiểm tra vết rạn, bác sĩ sẽ hỏi bạn có kèm triệu chứng khác của bệnh như đau chân, tê chân, dị cảm, vọp bẻ, phù, sạm da chân... hay không. Bác sĩ có thể chỉ định siêu âm Doppler mạch máu để khảo sát tĩnh mạch sâu, đánh giá đường đi của tĩnh mạch còn giữ nguyên đường thẳng hay trở nên ngoằn ngoèo. Với kỹ thuật siêu âm, bác sĩ xác định được giai đoạn của bệnh, từ đó có cách điều trị phù hợp.

Các phương pháp bao gồm điều trị nội khoa (thay đổi lối sống, dùng thuốc và mang vớ tĩnh mạch) cho những trường hợp suy tĩnh mạch cấp độ một, tiến hành các thủ thuật (đốt sóng cao tần, laser hoặc bơm keo sinh học Venaseal) khi bệnh ở giai đoạn C2 trở đi.

BS.CKI Lê Chí Hiếu

Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7