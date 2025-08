Vết lõm ngực có phải dấu hiệu ung thư vú?

Tôi có vết lõm ở ngực cách đây hai tuần, sờ không thấy khối u. Đây có phải dấu hiệu ung thư vú không? (Minh Trang, 46 tuổi, Khánh Hòa)

Trả lời:

Vết lõm ngực là tình trạng mô vú lõm xuống, da rỗ như vỏ cam, không đều màu do tế bào ác tính chặn mạch bạch huyết ở da. Triệu chứng này có thể cảnh báo ung thư vú dạng viêm, chiếm khoảng 1-5% trường hợp ung thư vú nhưng nguy hiểm.

Một số dấu hiệu nhận biết vết lõm do ung thư vú như vết đỏ, sưng tấy, da sần sùi hoặc rỗ xuất hiện đột ngột. Tình trạng mẩn đỏ chiếm ít nhất 1/3 ngực, cảm giác nóng đột ngột. Khối u ác tính có xu hướng tăng sinh mạch máu để lấy thêm chất dinh dưỡng. Khối u càng lớn sẽ xâm lấn mô liên kết và dây chằng nâng đỡ tuyến vú, gây co kéo vùng da xung quanh, dẫn đến lõm da, tụt nhũ hoa. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp mô vú lõm đều do ung thư. Các nguyên nhân khác gây ra tình trạng này gồm hoại tử mỡ (mô mỡ ở ngực chết đi), phẫu thuật cắt u ngực...

Bác sĩ Vinh tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ để được kiểm tra, tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp. Ung thư vú phổ biến, có xu hướng gia tăng. Phụ nữ nên thường xuyên kiểm tra ngực. Khi phát hiện ngực có dấu hiệu bất thường như lõm, phát ban, sưng tấy, xuất hiện khối u ở tuyến vú hoặc vùng nách, bong tróc da vùng ngực... người bệnh nên đi khám để được kiểm tra, tư vấn điều trị. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư vú định kỳ mỗi năm hai lần bằng phương pháp chụp nhũ ảnh để tránh bỏ sót bệnh.

BS.CKI Lê Ngọc Vinh

Khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM