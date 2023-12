Vết bầm tím xuất hiện ở ngực có nguy hiểm?

Tôi 34 tuổi, gần đây xuất hiện vết bầm ở ngực không rõ nguyên nhân. Tình trạng này do đâu, có nguy hiểm? (Hoài Thu, Đồng Nai)

Trả lời:

Vết bầm tím hay khối máu tụ ở ngực là tình trạng máu tích tụ trong mô ngực. Có nhiều nguyên nhân khiến ngực có khối máu tụ gồm:

Sinh thiết: Kỹ thuật viên lấy mẫu mô ngực xác định người bệnh có ung thư vú không. Sinh thiết bằng kim nhỏ hoặc kim lớn (kỹ thuật xâm lấn tối thiểu) có thể gây chảy máu, bầm tím hoặc khối máu tụ ở ngực.

Phẫu thuật ung thư vú: Cắt bỏ hạch bạch huyết, khối u hoặc một phần tuyến vú... có thể làm xuất hiện khối máu tụ ở ngực sau phẫu thuật hoặc sau khi tháo bỏ ống dẫn lưu.

Phẫu thuật thẩm mỹ ở ngực: Nâng ngực sa trễ, thu nhỏ, đặt túi ngực, chỉnh sửa nhũ hoa tụt, cũng dễ hình thành khối máu tụ. Tỷ lệ tụ máu sau phẫu thuật ngực rất thấp.

Vết bầm tím ở ngực có thể xảy ra do dùng thuốc làm loãng máu (aspirin hoặc các loại thuốc chống đông máu khác). Các chấn thương do dây an toàn sau va chạm ô tô, chấn thương thể thao, ngã... cũng dẫn đến khối máu tụ. Đôi khi, khối máu tụ có thể liên quan đến biểu hiện của bệnh ung thư vú nhưng rất hiếm.

Vết bầm tím ở ngực thường có thể do chấn thương, dùng thuốc. Ảnh: Freepik

Bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân chính xác gây ra vết bầm ở ngực. Khối máu tụ thường tự khỏi trong vòng 1-4 tuần mà không cần điều trị. Trong một số trường hợp, tình trạng này kéo dài vài tháng. Người bệnh nên chườm lạnh lên khối máu tụ mới hình thành giúp giảm đau, giảm viêm và sưng tấy. Chườm lạnh hoặc chườm đá trong khăn khoảng 20-30 phút, ba lần một ngày.

Trường hợp nghiêm trọng, tụ máu gây bục vết mổ, hoại tử, méo mó hình dáng ngực... Khi vùng có khối máu tụ bị đau, sưng đỏ, dịch chảy ra từ vết mổ, ấm khi chạm vào, sốt, có khối u, sưng tấy, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa Ngoại Vú để khám và điều trị. Nếu khối máu tụ lớn, lo ngại đang chảy máu bên trong, cần phẫu thuật lấy bỏ khối máu tụ.

Để hạn chế tụ máu, sau phẫu thuật ngực, người bệnh nên mặc áo ngực co giãn chuyên dụng theo hướng dẫn của bác sĩ. Sức nén từ áo ngực có thể kết dính các lớp mô dưới da bị bóc tách trong khi mổ bầu ngực, xóa bỏ khoảng trống để máu hoặc dịch không tràn vào. Tránh vận động mạnh, đột ngột trong 1-5 ngày sau phẫu thuật ngực.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn

Khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM