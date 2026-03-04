Về Việt Nam vừa ăn Tết vừa chạy thận

TP HCMKết thúc ca lọc máu lúc 11h, chị Thúy vừa trò chuyện với điều dưỡng vừa tranh thủ đặt xe ra sân bay để trở lại Đan Mạch.

Một tháng qua chị Thúy về Việt Nam ăn Tết kết hợp chạy thận. Đây là năm thứ ba chị duy trì lịch trình đặc biệt này. "Tôi xem lọc máu như một phần kế hoạch về nước ăn Tết, giống như đặt vé máy bay", chị nói.

Người phụ nữ 44 tuổi quê Tiền Giang định cư ở Đan Mạch, suy thận gần 10 năm qua, chạy thận định kỳ 3 buổi một tuần kể từ năm 2021. Chị nhớ lại lần đầu quyết định về Việt Nam ăn Tết 3 năm trước, chị lo lắng sợ lỡ lịch chạy thận hàng tuần. Với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, nếu chạy thận nhân tạo gián đoạn quá vài ngày, các chất độc và dịch dư thừa nhanh chóng tích tụ, tăng nguy cơ phù phổi cấp, rối loạn điện giải, đặc biệt là tăng kali máu - tình trạng có thể gây rối loạn nhịp tim và đột tử.

Từ Đan Mạch, chị Thúy liên hệ Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đăng ký chạy thận. BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Thùy tìm hiểu tình trạng bệnh lý của chị, giải thích chi tiết về hệ thống lọc máu, quy trình theo dõi trong và sau chạy thận, đồng thời xây dựng kế hoạch cá thể hóa cho những buổi chạy thận đầu tiên.

Năm nay, do đã quen nên về đến Việt Nam, chị chuẩn bị lịch trình chi tiết để thuận tiện đón Tết và chạy thận. Buổi sáng chị dậy từ 6h đi chợ, thăm bà con đến trưa, sau đó ngồi xe khoảng một tiếng rưỡi từ Tiền Giang lên TP HCM lọc máu 4 tiếng xong quay về. "Tôi xem đây là khoảng nghỉ để nạp năng lượng cho các hoạt động buổi tối", chị chia sẻ.

Bác sĩ Thùy thăm khám cho chị Thúy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Còn ông Trương, 74 tuổi, Việt kiều Australia, lần đầu về Việt Nam đón Tết sau hơn 10 năm xa xứ. Ông bắt đầu chạy thận từ năm 2019, ba buổi mỗi tuần. Ông còn bị tiểu đường, bệnh mạch vành và tăng huyết áp nên càng không thể gián đoạn lịch chạy thận.

Liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trước khi về nước, ông được hướng dẫn đăng ký lọc máu, chuẩn bị hồ sơ bệnh án và các kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Thùy trao đổi với cơ sở đang điều trị ông Trương tại Australia để nắm rõ tình trạng, phác đồ điều trị và các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình lọc máu của người bệnh.

Bác sĩ ở Australia trao đổi thêm về hệ thống máy móc, công nghệ lọc máu đảm bảo tính tương thích cho ông Trương. Vì vậy về Việt Nam, ông được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận và tiếp tục chạy thận 3 buổi mỗi tuần với hệ thống lọc máu HDF online đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ông được theo dõi sát trong quá trình lọc máu, phòng ngừa nguy cơ biến chứng do bệnh nền.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận gần 10% bệnh nhân chạy thận vãng lai tại hệ thống trong dịp Tết năm nay là Việt kiều, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Họ đăng ký chạy thận xuyên Tết, thời gian trung bình 2-4 tuần. Theo bác sĩ Thùy, điểm mấu chốt trong việc tiếp nhận bệnh nhân chạy thận từ nước ngoài là đảm bảo tính liên tục và tương thích của phác đồ điều trị. Mỗi bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM có thông số lọc máu được cá thể hóa, bao gồm thời gian lọc, tốc độ dòng máu, loại màng lọc và lượng dịch cần loại bỏ.

"Nếu bác sĩ không nắm rõ các thông số này, người bệnh có thể gặp biến chứng như tụt huyết áp, quá tải dịch hoặc mất cân bằng điện giải", bác sĩ Thùy giải thích. Với hệ thống máy lọc máu thế hệ mới, các kỹ thuật lọc máu hiện đại như HDF Online, bệnh nhân được duy trì chạy thận an toàn và hiệu quả trong thời gian lưu trú ngắn hạn.

Bác sĩ Thùy lưu ý người bệnh chủ động liên hệ với bệnh viện trước để được sắp xếp lịch chạy thận phù hợp, mang theo đầy đủ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm gần nhất và đơn thuốc đang sử dụng để đảm bảo quá trình điều trị diễn ra liên tục, an toàn. Bệnh viện cũng hỗ trợ cung cấp hồ sơ và chứng từ y tế để người bệnh tiếp tục điều trị khi về nước, thanh toán hoặc hoàn trả chi phí với bảo hiểm tại nước ngoài.

Ông Trương lọc máu định kỳ 3 buổi một tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khi về Việt Nam ăn Tết. Ảnh: Đình Lâm

Mỗi năm một tháng về Việt Nam, chị Thúy đã quen với quy trình chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Hồ sơ bệnh án điện tử được lưu trữ đầy đủ, thông số kỹ thuật được cập nhật định kỳ, quy trình đặt lịch nhanh gọn. Mỗi lần về nước, chị chỉ cần liên hệ trước với bệnh viện để xác nhận lịch lọc máu. Bác sĩ Thùy hướng dẫn chị Thúy kiểm soát chặt chẽ lượng nước uống giữa các buổi lọc, ăn uống khoa học, duy trì thể lực để di chuyển giữa các tỉnh.

Còn ông Trương, sau hai tuần lọc máu ở Việt Nam không bị mệt, không khó thở, huyết áp ổn định, không quá tải dịch và các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn cho phép. Ông cũng được kê đơn thuốc điều trị thiếu máu, duy trì phác đồ thuốc điều trị bệnh nền, đảm bảo không gián đoạn so với điều trị trước đó tại nước ngoài.

"Tôi vẫn ổn, thậm chí khỏe hơn vì được gặp gia đình người thân", ông nói.

Đình Lâm