Ai có thể chạy thận 'siêu lọc máu'?

Ba tôi chạy thận đã 5 năm bằng máy chạy thận thông thường, vừa rồi tôi có nghe về máy HDF Online có thể lọc máu tốt hơn cho người có nhiều bệnh nền.

Xin hỏi bác sĩ máy này có gì đặc biệt và nếu chạy thận thì người bệnh có được hưởng bảo hiểm y tế không? (Văn Thương, 37 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Hiện nay có hai phương pháp chạy thận nhân tạo, gồm chạy thận nhân tạo thường quy (Hemodialysis - HD) và thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration - HDF Online). Tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 và Khoa Nội thận - Lọc máu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã triển khai máy chạy thận thế hệ mới HDF Online bên cạnh các máy HD thường quy.

Nguyên lý chạy thận của máy thế hệ mới HDF Online gần giống chạy thận thông thường, có cơ chế khuếch tán và đối lưu để tăng cường loại bỏ các chất hòa tan có trọng lượng phân tử cao. Điểm nổi trội của HDF Online là có thêm cơ chế pha loãng máu qua màng lọc có tính thấm cao để đào thải nhiều chất độc, đặc biệt là những chất độc có trọng lượng phân tử trung bình và lớn như beta2-microglobulin (β2-M), parathyroid hormone, cytokine, phospho - điều mà HD thường quy chưa làm được. Do đó, HDF Online còn được gọi là thẩm tách siêu lọc máu.

BS.CKI Đỗ Thị Hằng theo dõi thông số trên máy HDF Online chạy thận cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Phương pháp chạy thận mới cũng giúp người bệnh giảm các triệu chứng mà phương pháp thông thường gây ra như đau nhức, ngứa, mệt mỏi, ăn kém, sạm da, huyết áp không ổn định. Đồng thời, phương pháp này giải quyết được các biến chứng lâu dài như thiếu máu, tăng phospho trong máu, tăng beta 2 microglobulin, tăng hormone tuyến cận giáp, giảm chức năng thận còn lại, hội chứng suy dinh dưỡng - viêm - xơ vữa động mạch và giảm biến chứng ở người có nguy cơ tim mạch cao...

Các nghiên cứu gần đây cho thấy máy HDF Online cải thiện đáng kể tỷ lệ sống của bệnh nhân so với máy HD thông thường, chủ yếu giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch. Do vậy, HDF Online thường được ưu tiên sử dụng cho người bệnh thận mạn kèm bệnh lý tim mạch, các biến chứng thần kinh, người có rối loạn chuyển hóa nặng, tăng phospho máu...

Ba bạn đã chạy thận 5 năm với phương pháp HD thường quy có thể nhờ bác sĩ tư vấn. Tùy vào tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ chỉ định có thể chuyển sang phương pháp chạy thận HDF Online hay không. Thông thường, HDF Online được chỉ định cho người bệnh đang chạy thận giai đoạn cuối nhưng gặp các triệu chứng ngứa, mệt mỏi, buồn nôn, khó tiêu hoặc các vấn đề về tim mạch.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trong lần chạy đầu tiên theo phương pháp thẩm tách "siêu lọc máu", người bệnh có bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán mức 1.570.000 đồng một tháng (áp dụng cho người bệnh chạy một lần một tháng). Từ lần chạy thứ hai, người bệnh sẽ được thanh toán 585.500 đồng một lần (tương tự mức thanh toán với phương pháp HD thường quy), nhờ đó vừa giảm chi phí điều trị vừa được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bác sĩ CKI Đỗ Thị Hằng

Trưởng Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7