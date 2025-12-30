TP HCMAnh Vinh, 25 tuổi, cận hai mắt 3,5 độ, làm việc tại Singapore về Việt Nam mổ cận.

ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt của anh Vinh đáp ứng các yêu cầu để có thể xóa cận bằng phương pháp SMILE Pro. Thị lực hai mắt ổn định, không thay đổi độ cận trong ít nhất 6-12 tháng; cận dưới 10 độ; giác mạc đủ độ dày (hơn 500 micromet). Anh khỏe mạnh và không mắc các bệnh lý về mắt khác như giác mạc hình chóp, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc hay tăng nhãn áp...

Bác sĩ Nhi khám mắt cho anh Vinh trước khi chỉ định xóa cận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Nhi, SMILE Pro là phương pháp tiên tiến trong điều trị cận thị, sử dụng tia laser femtosecond để tạo hình giác mạc mà không cần phải tạo vạt như phương pháp LASIK truyền thống. SMILE Pro xóa cận khoảng 15 phút cho cả hai mắt, giúp người mổ phục hồi rất nhanh, giảm nguy cơ khô mắt và bảo tồn độ bền sinh học của giác mạc.

Sau phẫu thuật, anh Vinh xuất viện ngay trong buổi chiều cùng ngày. Tái khám sau hai ngày, thị lực hai mắt đạt 8/10, không đỏ, chảy nước mắt.

Bác sĩ Nhi cho hay trong thời gian đầu, thị lực của anh Vinh chưa hồi phục hoàn toàn mà sẽ cải thiện dần sau vài ngày cho đến vài tuần. Anh cần mang kính bảo hộ trong tuần đầu sau mổ, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, hạn chế ngồi máy tính hay dùng điện thoại quá lâu, đặc biệt không chơi thể thao cường độ mạnh, trong một tháng cho tới khi mắt ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo khi trở lại Singapore, anh Vinh cần tái khám chuyên khoa Mắt để kiểm tra thị lực từ một đến ba tháng sau xóa cận.

Nhật Minh

* Tên người bệnh đã được thay đổi