VĐV ngã trước vạch đích, vuột HC bạc giải điền kinh VĐQG

Ở chung kết 10.000m nam, Nguyễn Trung Cường (số đeo 197) giành HC vàng sau 31 phút 41 giây 68. Chiến thắng này khẳng định vị thế thống trị của chân chạy người Hà Tĩnh ở các cự ly trung bình, sau khi thắng dễ chung kết 5.000m hôm 10/8.

Nguyễn Viết Ái (Quân đội) nhận HC bạc với 31 phút 48 giây 38. Về thứ ba là Mai Quí Phong (Quảng Trị) 31 phút 49 giây 18.

Kỷ lục quốc gia ở nội dung này là 29 phút 44 giây 82, do cựu VĐV Quân đội Nguyễn Văn Lai lập tại SEA Games 2013 ở Myanmar.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.