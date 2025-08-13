VĐV ngã trước vạch đích, vuột HC bạc giải điền kinh VĐQG

Nội dung chạy 800m nữ bắt đầu lúc 7h trên sân Hòa Xuân với 7 VĐV tranh tài hai vòng sân. Nguyễn Khánh Ly (Đà Nẵng) luôn dẫn đầu, kéo theo Nguyễn Thị Thu Hà và Bùi Thị Ngân của Ninh Bình.
Ở 200m cuối, Thu Hà bứt lên giành chiến thắng sau 2 phút 12 giây 37, đoạt HC vàng. Khánh Ly về nhì với 2 phút 13 giây 41 đoạt HC bạc.
Trong nỗ lực tranh HC bạc, Bùi Thị Ngân vấp ngã ngay vạch đích, về thứ ba với thời gian 1 phút 13 giây 44.
Bùi Thị Ngân sinh năm 2001, là tài năng trẻ của điền kinh Việt Nam, từng giành nhiều thành tích ở các cự ly trung bình. Nổi bật trong số này là HC bạc các nội dung 800m và 1.500m ở SEA Games 32.
Ở nội dung chung kết 800m nam, hai chân chạy của Đồng Nai là Sầm Văn Đời (164) và Lương Đức Phước (161) cạnh tranh quyết liệt ở vạch đích.
Nhanh hơn ở những mét cuối, Đời giành HC vàng với thành tích 1 phút 53 giây 10. Phước về nhì, đạt 1 phút 53 giây 18.
HC đồng thuộc về VĐV Quảng Ninh Nguyễn Minh Trí với 1 phút 53 giây 68.
Nội dung chung kết nhảy sào nữ, VĐV chủ nhà Đà Nẵng Nguyễn Phạm Hoài Yên đoạt HC vàng nhờ chinh phục thành công mức xà 3,9 m.
Sau đó, cô nâng lên 4 m nhưng không thành công, chưa thể với tới kỷ lục quốc gia 4,2 m do Lê Thị Phương lập năm 2011.
Ở chung kết 10.000m nam, Nguyễn Trung Cường (số đeo 197) giành HC vàng sau 31 phút 41 giây 68. Chiến thắng này khẳng định vị thế thống trị của chân chạy người Hà Tĩnh ở các cự ly trung bình, sau khi thắng dễ chung kết 5.000m hôm 10/8.
Nguyễn Viết Ái (Quân đội) nhận HC bạc với 31 phút 48 giây 38. Về thứ ba là Mai Quí Phong (Quảng Trị) 31 phút 49 giây 18.
Kỷ lục quốc gia ở nội dung này là 29 phút 44 giây 82, do cựu VĐV Quân đội Nguyễn Văn Lai lập tại SEA Games 2013 ở Myanmar.
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
Đức Đồng