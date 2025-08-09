Nguyễn Thị Oanh mở hàng HC vàng ở giải quốc gia 2025

Đà NẵngChân chạy Nguyễn Thị Oanh dễ dàng giành HC vàng nội dung 5.000m sở trường ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, sáng 9/8.

5.000m nữ là nội dung chung kết đầu tiên của giải, diễn ra lúc 6h. Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) tranh tài cùng Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai), Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk), Bùi Thu Hà (Thanh Hóa), Lương Thị Khan (Lạng Sơn), Đinh Thị Thu Hương (Hải Phòng), Lưu Thị Thanh Tình (TP HCM) và Dương Thị Quỳnh (Lạng Sơn).

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở nội dung 5.000m sở trường. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Thị Oanh đang giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 15 phút 46 giây 11, lập tại giải điền kinh vô địch châu Á 2025. Do thi đấu sớm, thời tiết không nóng, các chân chạy dễ dàng phát huy năng lực. Oanh không vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt nào nên dễ dàng về đích đầu tiên với 16 phút 28 giây 78, qua đó trở thành VĐV đầu tiên giành HC vàng của giải.

Lê Thị Tuyết bất ngờ vượt qua các đàn chị Hồng Lệ và Thu Hà để giành HC bạc với 16 phút 32 giây 49. Còn Thu Hà giành HC đồng với 16 phút 42 giây 40.

Ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam diễn ra sau đó, hai VĐV Hà Tĩnh - Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long - không vấp phải sự cạnh tranh nào. Cả hai luôn dẫn đầu, trước khi Trung Cương về nhất với 9 phút 10 giây 09. Tiến Long về nhì với 9 phút 14 giây. Lương Xuân Sơn (Phú Thọ) giành HC đồng với 9 phút 35 giây 05.

Trung Cường và Lê Tiến Long ở nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật nam sáng 9/8 tại sân Hòa Xuân. Ảnh: Đức Đồng

Ở chung kết ném đĩa nữ, Lê Thị Cẩm Dung (TP HCM) giành HC vàng với 47,98 m. Võ Thị Bích Trâm (Đà Nẵng) HC bạc với 46,96 m còn Nguyễn Vũ Quỳnh Trang (Ninh Bình) giành HC đồng với thành tích 45,89 m.

Với nội dung nhảy cao nam, Vũ Đức Anh (Hải Phòng) giành HC vàng ở mốc 2,14 m. Nguyễn Xuân Trường (Ninh Bình) HC bạc với 2,12 m, còn Nguyễn Quốc Thình (Cà Mau) giành HC đồng với 2,06 m.

Chiều nay, giải vào thi chung kết các nội dung tốc độ.

Đức Đồng