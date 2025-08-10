Trung Cường thắng dễ 5.000m giải điền kinh quốc gia 2025

Sáng 10/8 tại sân Hòa Xuân, chung kết nội dung 5.000m nam giải điền kinh quốc gia diễn ra với 26 VĐV tranh tài. Trong số này, hai chân chạy Hà Tĩnh là Nguyễn Trung Cường và Lê Tiến Long được đánh giá cao, bên cạnh một số đối thủ cạnh tranh như Nguyễn Quốc Anh, Lê Văn Thao...

Cường và Long bứt tốc ngay khi xuất phát rồi duy trì tốc độ ở nhóm đầu. Ở vòng cuối, Cường bứt đi mạnh mẽ để về đích đầu tiên với thời gian 14 phút 43 giây 07. Long về nhì với 14 phút 45 giây 07, còn Mai Quý Phong (Quảng Trị) chốt top 3 với 14 phút 48 giây 07.