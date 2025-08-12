Nguyễn Thị Oanh lập hat-trick HC vàng ở giải quốc gia 2025

Nội dung chạy 10.000m nữ bắt đầu lúc 6h ngày 12/8 trên sân Hòa Xuân. Nguyễn Thị Oanh (giữa trong ảnh - thuộc đoàn Bắc Ninh) tranh tài cùng Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai - số đeo 187), Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk - 160), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), Lê Thị Lam (Hà Tĩnh), Triệu Thị Bình (Cao Bằng) và Lưu Thị Thanh Tình (TP HCM).

Các VĐV thi đấu 25 vòng sân. Nhưng sau 13 vòng, còn lại Oanh, Tuyết và Lệ ở nhóm đầu.