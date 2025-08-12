Nguyễn Thị Oanh lập hat-trick HC vàng ở giải quốc gia 2025

Nội dung chạy 10.000m nữ bắt đầu lúc 6h ngày 12/8 trên sân Hòa Xuân. Nguyễn Thị Oanh (giữa trong ảnh - thuộc đoàn Bắc Ninh) tranh tài cùng Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai - số đeo 187), Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk - 160), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), Lê Thị Lam (Hà Tĩnh), Triệu Thị Bình (Cao Bằng) và Lưu Thị Thanh Tình (TP HCM).
Các VĐV thi đấu 25 vòng sân. Nhưng sau 13 vòng, còn lại Oanh, Tuyết và Lệ ở nhóm đầu.
Nội dung chạy 10.000m nữ bắt đầu lúc 6h ngày 12/8 trên sân Hòa Xuân. Nguyễn Thị Oanh (giữa trong ảnh - thuộc đoàn Bắc Ninh) tranh tài cùng Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai - số đeo 187), Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk - 160), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa), Lê Thị Lam (Hà Tĩnh), Triệu Thị Bình (Cao Bằng) và Lưu Thị Thanh Tình (TP HCM).
Các VĐV thi đấu 25 vòng sân. Nhưng sau 13 vòng, còn lại Oanh, Tuyết và Lệ ở nhóm đầu.
Tuy nhiên, từ vòng 23, Hồng Lệ đuối sức bị rơi lại, chỉ còn Tuyết và Oanh tranh chấp vị trí dẫn đầu. Thay vì tăng tốc ngay, Nguyễn Thị Oanh chọn chiến thuật khôn ngoan, núp phía sau Tuyết ở những vòng còn lại để dưỡng sức.
Tuy nhiên, từ vòng 23, Hồng Lệ đuối sức bị rơi lại, chỉ còn Tuyết và Oanh tranh chấp vị trí dẫn đầu. Thay vì tăng tốc ngay, Nguyễn Thị Oanh chọn chiến thuật khôn ngoan, núp phía sau Tuyết ở những vòng còn lại để dưỡng sức.
Oanh dễ dàng về đích một mình sau 33 phút 56 giây 11 để đoạt HC vàng. Đây là nội dung thứ ba cô về nhất tại giải điền kinh VĐQG năm nay, sau các chiến thắng ở nội dung 5.000m và 1.500m.
Oanh dễ dàng về đích một mình sau 33 phút 56 giây 11 để đoạt HC vàng. Đây là nội dung thứ ba cô về nhất tại giải điền kinh VĐQG năm nay, sau các chiến thắng ở nội dung 5.000m và 1.500m.
Lê Thị Tuyết về nhì, giành HC bạc với thời gian 34 phút 05 giây. Đây cũng là HC bạc thứ hai của cô tại giải, sau nội dung 5.000 - nơi VĐV đoàn Đắk Lắk ũng thua chính Nguyễn Thị Oanh.
Bùi Thị Thu Hà từ chỗ chạy thứ tư nhưng đã vượt qua Hồng Lệ để về thứ ba, giành HC đồng sau 35 phút 28 giây 42.
Lê Thị Tuyết về nhì, giành HC bạc với thời gian 34 phút 05 giây. Đây cũng là HC bạc thứ hai của cô tại giải, sau nội dung 5.000 - nơi VĐV đoàn Đắk Lắk ũng thua chính Nguyễn Thị Oanh.
Bùi Thị Thu Hà từ chỗ chạy thứ tư nhưng đã vượt qua Hồng Lệ để về thứ ba, giành HC đồng sau 35 phút 28 giây 42.
Sau vạch đích, Thu Hà đổ gục xuống sân và sau đó phải thở oxy. "Trời nắng, tôi mất sức, nên phải thở oxy mới khỏe lại", cô nói với VnExpress.
Sau vạch đích, Thu Hà đổ gục xuống sân và sau đó phải thở oxy. "Trời nắng, tôi mất sức, nên phải thở oxy mới khỏe lại", cô nói với VnExpress.
Hồng Lệ cũng kiệt sức nằm xuống đường chạy sau khi hoàn thành 25 vòng sân. Chân chạy sinh năm 1998 giã từ đội tuyển điền kinh quốc gia đầu năm 2024, tập trung thi đấu phong trào, giành vô số chiến thắng ở các giải chạy 21km, 42km trong và ngoài nước. Nhưng tại giải điền kinh VĐQG năm nay, Hồng Lệ chưa thể giành huy chương trước các VĐV đàn em.
Hồng Lệ cũng kiệt sức nằm xuống đường chạy sau khi hoàn thành 25 vòng sân. Chân chạy sinh năm 1998 giã từ đội tuyển điền kinh quốc gia đầu năm 2024, tập trung thi đấu phong trào, giành vô số chiến thắng ở các giải chạy 21km, 42km trong và ngoài nước. Nhưng tại giải điền kinh VĐQG năm nay, Hồng Lệ chưa thể giành huy chương trước các VĐV đàn em.
Ở chung kết ném lao nữ, VĐV đoàn Quân Đội Bùi Thị Xuân giành HC vàng với cú ném đạt 51,29 mét.
HC bạc cũng thuộc về một đồng đội của cô, Bùi Thị Trang, với 45,95 mét. VĐV đoàn Sơn La Cà Tố Uyên đạt 44,22 mét, giành HC đồng.
Ở chung kết ném lao nữ, VĐV đoàn Quân Đội Bùi Thị Xuân giành HC vàng với cú ném đạt 51,29 mét.
HC bạc cũng thuộc về một đồng đội của cô, Bùi Thị Trang, với 45,95 mét. VĐV đoàn Sơn La Cà Tố Uyên đạt 44,22 mét, giành HC đồng.
Đức Đồng