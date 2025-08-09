Hà Thu đánh bại Nhi Yến, Tú Chinh ở chung kết 100m quốc gia

Hà Thu có sở trường chạy tiếp sức, ít khi tham dự các nội dung tốc độ. Nhưng ở giải năm ngoái tại Đồng Nai, cô cũng từng giành HC vàng 100m.

"Khi đó, các VĐV mạnh không tham dự, nên tôi giành HC vàng, còn lần này, giải quy tụ toàn bộ chân chạy hàng đầu, nên tôi mới không tin là mình chiến thắng. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của tôi và sự động viên của mọi người", cô gái gốc Yên Bái nói tiếp.