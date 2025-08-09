Hà Thu đánh bại Nhi Yến, Tú Chinh ở chung kết 100m quốc gia

Chiều 9/8 tại sân Hòa Xuân, chung kết nội dung 100m nữ giải điền kinh quốc gia chứng kiến màn so tài giữa chân chạy nước rút hay nhất Việt Nam như Nhi Yến (370), Tú Chinh, Dư Ý, Hà Thị Thu (581), Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú.
Các VĐV đều xuất phát tốt, so kè nhau từng bước trước khi Hà Thu bất ngờ vượt qua Nhi Yến để giành HC vàng với thời gian 11 giây 68. Nhi Yến đạt thông số 11 giây 80, còn Dư Ý đạt 11 giây 81 giành HC đồng. Tú Chinh xếp thứ năm với 11 giây 879.
Hà Thu có sở trường chạy tiếp sức, ít khi tham dự các nội dung tốc độ. Nhưng ở giải năm ngoái tại Đồng Nai, cô cũng từng giành HC vàng 100m.
"Khi đó, các VĐV mạnh không tham dự, nên tôi giành HC vàng, còn lần này, giải quy tụ toàn bộ chân chạy hàng đầu, nên tôi mới không tin là mình chiến thắng. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tập luyện của tôi và sự động viên của mọi người", cô gái gốc Yên Bái nói tiếp.
Ở nội dung 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng (277 - Phú Thọ) giành HC vàng với thời gian 45 giây 59, và lập kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục cũ là 45 giây 99 do Quách Công Lịch lập năm 2015.
Nội dung nhảy xa nữ chứng kiến sự lên ngôi của Trần Thị Loan. VĐV đoàn Đà Nẵng đạt 6,4 mét ngay cú nhảy đầu tiên để giành HC vàng.
HC bạc thuộc về Hà Thị Thúy Hằng (Phú Thọ - 6,37 mét) còn HC đồng thuộc về Võ Thị Ngọc Hà (Ninh Bình - 6,22 mét).
Trần Thị Loan 25 tuổi, được xem là hotgirl của điền kinh Đà Nẵng. Cô sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, tu nghiệp ở Trung Quốc và tái xuất để giành HC vàng cho đơn vị chủ nhà. Loan còn là niềm hy vọng vàng của nhảy xa Việt Nam ở SEA Games 33 tới.
Ở nội dung đẩy tạ, Phan Thanh Bình (545 - TP HCM) giành HC vàng nam với 15,24 mét. HC bạc thuộc về Kha Trung Tín (Cần Thơ - 15,22 mét). VĐV đoàn Quân đội Lê Hồng Quân giành HC đồng với 14,53 mét.
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
Đức Đồng