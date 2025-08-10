'Hotgirl vượt rào' giành HC vàng nhờ 1% giây

Hai chân chạy so kè quyết liệt, chạy gần như song song khiến những người chứng kiến gần như không thể phân biệt được ai chiến thắng.

Nhờ sức rướn tốt hơn, Mỹ Tiên (phải) được xác định về nhất với thành tích 13 giây 52, còn Bùi Nguyên là 13 giây 53.

Về thứ ba nội dung này là Nguyễn Thị Linh (Hà Nội) đạt 13 giây 65.