'Hotgirl vượt rào' giành HC vàng nhờ 1% giây

Hai chân chạy so kè quyết liệt, chạy gần như song song khiến những người chứng kiến gần như không thể phân biệt được ai chiến thắng.
Nhờ sức rướn tốt hơn, Mỹ Tiên (phải) được xác định về nhất với thành tích 13 giây 52, còn Bùi Nguyên là 13 giây 53.
Về thứ ba nội dung này là Nguyễn Thị Linh (Hà Nội) đạt 13 giây 65.
Chia sẻ với VnExpress, Mỹ Tiên thừa nhận thi đấu chưa tốt, thông số thấp hơn cột mốc 13 giây 38 được thiết lập ở giải này năm 2024. "Nhưng dù sao, tôi cũng đã giữ được HC vàng", cô nói.
Mỹ Tiên sinh năm 1999 tại Vĩnh Long, từng bị cấm thi đấu hai năm vì rời địa phương trái quy định. Từ 2023, cô đầu quân cho đơn vị Đồng Nai. Khi dự SEA Games 32 tại Campuchia, hotgirl vượt rào giành HC vàng với thành tích 13 giây 50.
Bên cạnh thành tích, Mỹ Tiên còn gây chú ý bởi vóc dáng cao ráo gần 1,7 m với vòng eo thon gọn, cơ bụng 6 múi.
Oanh đoạt HC vàng cá nhân thứ hai ở giải năm nay, với thời gian 4 phút 16 giây 97. Về nhì là Bùi Thị Ngân (Ninh Bình) đạt 4 phút 25 giây 66, còn Nguyễn Khánh Linh (Ninh Bình) xếp thứ ba với 4 phút 26 giây 84.
Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995 tại Bắc Giang, theo nghiệp điền kinh từ 15 tuổi. Cô khởi đầu không mấy thuận lợi, thậm chí từng mắc bệnh viêm cầu thận khiến cơ thể bị phù nề, sức bền suy giảm và có lúc tưởng như phải từ bỏ sự nghiệp. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và ý chí kiên cường, Oanh đã hồi phục, trở lại đường đua mạnh mẽ và gặt hái hàng loạt thành tích đáng nể như HC đồng Asiad, HC vàng giải điền kinh trong nhà châu Á và 12 HC vàng cá nhân ở SEA Games. Trong đó, đỉnh cao là năm 2023, cô trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành bốn HC vàng cá nhân môn điền kinh trong một kỳ SEA Games, trong đó có kỳ tích đoạt hai HC vàng chỉ trong vòng 20 phút.
Ở ném lao nam, không có đột biến nào xảy ra, khi ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Hoài Văn (Tây Ninh, giữa) chiến thắng với cú ném đạt 67,52 m.
HC bạc thuộc về Nguyễn Hữu Toàn (Quảng Trị, 64 m), còn Nguyễn Tấn Khiêm (Vĩnh Long, 61,58 m) giành HC đồng.
Ở tiếp sức 4x100m nam, đội Công an Nhân dân giành HC vàng với 40 giây 15. Tiếp theo lần lượt là đội TP HCM (40 giây 81) và đội Hà Nội (41 giây 14).
Dù chiến thắng để bảo vệ thành công chức vô địch, tổ chạy gồm Trương Văn Hiếu, Triệu Thái Sơn, Lâm Quang Huy, Ngần Ngọc Nghĩa không thể xô đổ kỷ lục quốc gia lập được năm ngoái (39,07 giây).
Còn ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, đội Hà Nội dễ dàng giành HC vàng với 3 phút 38 giây 87. Xếp sau lần lượt là Nghệ An (3 phút 44 giây 03) và Thanh Hóa (4 phút 17 giây 12.
Cuối cùng là nội dung tiếp sức 4x400m nam, đội Hà Tĩnh (trước) giành HC vàng với thời gian 3 phút 6 giây 72.
Hà Nội giành HC bạc với 3 phút 7 giây 27, còn HC đồng thuộc về Khánh Hòa đạt 3 phút 11 giây 89.
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
Đức Đồng