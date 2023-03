'Mua nhà để an cư, không phải an phận'

Nhiều cặp vợ chồng có thu nhập khá nhưng than thở rằng dù tiết kiệm hết sức cả chục năm cũng chẳng đủ tiền mua nhà thành phố.

Một nghịch lý của thị trường nhà đất hiện nay là lúc thị trường nóng sốt, giá bất động sản tăng trung bình 20-35% và có nhiều trường hợp tăng gấp đôi trong thời gian ngắn vẫn nhiều người mua vào. Song, 9-11 tháng qua, giá nhà đất giảm mạnh 20-25%, chiết khấu cao 40-50% nhưng thanh khoản yếu. Vậy tại sao lại có sự đối nghịch này?

Cá nhân tôi cho rằng, những người cầm tiền đứng ngoài lúc này chủ yếu là người đã bán nhà đất lúc giá cao, giờ họ chờ thời cơ để gom giá rẻ quay vòng đầu tư. Còn người nghèo, người ít tiền thì kể cả có giảm giá nhà nữa cũng chẳng có tiền mà mua. Cứ thử hỏi dân văn phòng, người lao động có tay nghề, tích lũy bao nhiêu năm mới có được 2-3 tỷ đồng để mua nhà, đất?

Chủ đầu tư bây giờ mở bán với giá 40-50 triệu đồng/m2, họ cho bạn suất mua trực tiếp không qua sàn, không qua cò, nhưng liệu bạn có tiền mua không? Bao nhiều phần trăm trong số người lao động mua được chung cư ở Hà Nội, TP HCM với giá mở bán khởi điểm? Thế nên, không để đổ lỗi chuyện giá nhà, đất tăng hoàn toàn là do đầu cơ thổi giá.

Đầu cơ chỉ là một nhóm nhỏ trong đầu tư mà thôi. Mà thường giới đầu tư này tiền nhiều chứ không "cò con" như nhóm đầu cơ. Thêm nữa, đừng tưởng các bạn không mua thì không ai mua. Giới nhà giàu ở nước ta khá nhiều, thế nên chưa chắc cơ hội mua nhà đã đến lượt mấy người "có nhu cầu để ở, an cư", cũng là điều dễ hiểu.

>> Những người trẻ lương 20 triệu nhưng 'nghèo kiết xác'

Vấn đề ở chỗ đó, người lao động ở Hà Nội, TP HCM phần lớn là dân nhập cư. Họ dù có làm văn phòng hay công việc gì khác thì lương bình quân cũng không cao. Tôi cứ giả sử như lương hai vợ chồng khá ổn. Ngoài tiền ăn tiêu hàng tháng ra, họ có tiết kiệm hết sức trong 10 năm cũng chưa dành được số tiền đủ để mua nhà thành phố. Trừ khi bạn có gia đình hỗ trợ thêm, hoặc vay mượn được của bạn bè, bằng không bạn phải kiếm tiền như cái máy thì may ra mới đủ sức mua nhà.

Tóm lại, giá nhà, đất lên hay xuống đều có lý do của nó cả. Đầu cơ thổi giá cũng chỉ là một lý do khá nhỏ và chuyện lên giá do đầu cơ cũng thường không bền vững. Bạn có biết vì sao giá nhà, đất tại tất cả các tỉnh thành ở nước ta đều tăng theo thời gian không? Có bao giờ bạn so sánh giá nhà các nước khác 20 năm trước với hiện tại không, nó có giống nước ta không? Bạn có thấy tỷ giá ngoại tệ, giá vàng theo thời gian cũng thay đổi và không bao giờ đi xuống không? Nhà, đất cũng sẽ như vậy.

Xét cho cùng, đầu cơ chỉ là cái cớ để những người tài chính yếu bám víu vào, tự an ủi mình, nhưng điểm cốt lõi thì không nhiều người chịu hiểu và cố tình không hiểu. Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất cho các bạn có ý định mua nhà, đó là hãy cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, vừa góp phần làm kinh tế phát triển, vừa tạo thêm cơ hội cho chính mình. Đừng ngồi trông chờ vào một chính sách hay một cải cách thần kỳ nào đó khiến giá nhà tụt xuống cho vừa với túi tiền của tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

