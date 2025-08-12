Vá lỗ thông liên thất cho bé trai 4 tuổi

TP HCMThay vì cưa xương ức như ca mổ tim thông thường, bé Thái, 4 tuổi, được bác sĩ phẫu thuật vá thông liên thất bằng cách mở đường ngực bên ít xâm lấn.

Bé Thái bị thông liên thất - một bệnh tim bẩm sinh phổ biến. Đây là khiếm khuyết xảy ra trong quá trình mang thai, khiến vách liên thất không đóng kín, tạo lỗ hở bất thường giữa tâm thất trái và tâm thất phải. Do dị tật này, máu giàu oxy (đỏ) đi từ tâm thất trái qua lỗ thông và trộn lẫn với máu ít oxy (xanh) trong tâm thất phải, làm tăng áp lực trong mạch máu phổi, lâu ngày dẫn tới suy tim. Thông liên thất được hình thành trong khoảng 8 tuần đầu thai kỳ và tồn tại đến sau khi trẻ chào đời.

Lỗ thông ở tim bé Thái kích thước trung bình, khoảng 6 mm. Một phần lỗ thông được che phủ bởi lá vách van ba lá, còn lại khoảng 4 mm. Thông thường trước năm 3 tuổi, lỗ thông liên thất có khả năng tự đóng hoặc thu nhỏ lại, ít ảnh hưởng đến tim nên không cần điều trị. Tuy nhiên, theo BS.CKII Vũ Năng Phúc, Trưởng khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lỗ thông của bé Thái không tự đóng, bắt đầu gây tổn thương tim. Buồng tim trái có dấu hiệu giãn, tăng tuần hoàn phổi, lâu dài có thể khiến áp lực phổi tăng, suy tim.

ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên, Cố vấn Phẫu thuật tim, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết với những bệnh nhân nhỏ tuổi, thể trạng gầy, tiền sử viêm đường hô hấp như bé Thái, mổ đường xương ức như bình thường gây ảnh hưởng tới đường thở, quá trình hồi phục kéo dài. Êkíp quyết định mổ tim từ đường ngực bên phải kết hợp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP). Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, không cần mở xương ức, giảm nguy cơ nhiễm trùng, ít đau, bệnh nhi hồi phục nhanh. Hơn nữa, kỹ thuật ESP giúp hạn chế morphin giảm đau sau mổ, tránh hệ lụy nghiện thuốc, suy hô hấp, tăng nhạy cảm đau về sau...

Êkíp mở ngực bên phải với vết mổ 4-5 cm, đo kích thước lỗ thông và dùng một mảnh màng ngoài tim của bệnh nhi để vá lại. Đồng thời, bác sĩ siêu âm tim qua thực quản để đánh giá tình trạng tim trước, trong và sau mổ nhằm đảm bảo lỗ thông đóng kín hoàn toàn. Bé Thái ít đau, ngồi dậy sau phẫu thuật vài giờ, ăn uống và sinh hoạt bình thường vào hôm sau.

Bệnh nhi khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường sau ba ngày mổ tim ít xâm lấn. Ảnh: Hạ Vũ

Theo bác sĩ Trí Viên, bệnh nhi xuất viện sau 3 ngày mổ tim là kết quả rất tích cực, bởi thời gian nằm viện của ca phẫu thuật tim nhi thường 5-7 ngày. Một số trường hợp phải nằm viện cả tháng do suy dinh dưỡng, nhiễm trùng.

Các bác sĩ khuyến cáo trẻ cần ăn uống đủ chất, chia nhỏ bữa ăn trong ngày (8-12 bữa thay vì 3-5 bữa một ngày) sau mổ. Phụ huynh hướng dẫn trẻ hoạt động vừa sức, tránh vận động gắng sức trong 8-12 tuần đầu sau mổ. Hạn chế để bé căng thẳng, quấy khóc, mệt mỏi. Xử trí ngay các triệu chứng táo bón, sốt ở trẻ (nếu có).

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi