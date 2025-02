Uống vitamin C có giúp phòng bệnh cúm?

Dịch cúm diễn biến phức tạp, gia đình tôi có nên uống vitamin C mỗi ngày để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh không? (Minh Đức, 34 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Vitamin C còn gọi axit ascorbic là một trong những dưỡng chất có vai trò quan trọng với chức năng của hệ miễn dịch. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể chống lại tác nhân gây hại như virus, vi khuẩn, ngăn chặn sự hủy hoại của các gốc tự do trong cơ thể. Điều này góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh lý liên quan đến oxy hóa như bệnh tim mạch, ung thư, Alzheimer.

Loại vitamin này còn tham gia vào quá trình tạo ra các tế bào bạch cầu, miễn dịch, góp phần tăng sức đề kháng, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau khi mắc bệnh hoặc trải qua phẫu thuật. Cơ thể đủ vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, thúc đẩy quá trình lành vết thương, tăng cường hấp thụ sắt, duy trì sức khỏe tổng thể.

Hiện chưa có bằng chứng rõ cho thấy bổ sung vitamin C có thể ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cúm, cảm lạnh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C góp phần làm giảm thời gian mắc bệnh, mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng hô hấp khi dùng với liều lượng lớn, đều đặn.

Bổ sung vitamin C từ trái cây tươi có thể làm giảm các triệu chứng cúm. Ảnh minh họa: Hải Âu

Để phòng ngừa cúm hiệu quả, bạn nên tiêm phòng vaccine cúm hàng năm, giữ vệ sinh cá nhân tốt, súc miệng, rửa mũi với nước muối sinh lý, tránh tiếp xúc với người bệnh. Uống đủ nước, xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng 4 nhóm dưỡng chất bột đường, đạm, chất xơ, vitamin, khoáng chất.

Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm không khí trong nhà phù hợp để ngăn chặn nguy cơ nấm mốc và virus, vi khuẩn sinh sôi. Chú ý giữ gìn vệ sinh không gian sống sạch sẽ, thoáng mát, dành thời gian tập thể dục thể thao thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày, duy trì 5 lần mỗi tuần.

Nếu có nhu cầu bổ sung vitamin C cho gia đình, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Bởi dưỡng chất này có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị bệnh dạ dày, aspirin. Liều lượng sử dụng tiêu chuẩn hàng ngày cũng có thể thay đổi tùy vào từng cá nhân.

Thông thường nam giới trưởng thành nên dùng 90 mg vitamin C mỗi ngày, nữ giới là 75 mg. Nếu có hút thuốc lá, bạn nên bổ sung thêm 35 mg một ngày. Phụ nữ mang thai cần thêm 10 mg, đang cho con bú là 45 mg.

Bổ sung quá liều vitamin C có thể gây sỏi thận, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Người trên 19 tuổi không nên uống quá 2.000 mg vitamin C mỗi ngày, 400 mg với trẻ 1-3 tuổi, 650 mg nếu trẻ 4-8 tuổi, trẻ 9-13 tuổi là 1.200 mg và 1.800 mg ở trẻ 14-18 tuổi.

Bạn tránh uống vitamin C vào buổi tối vì sản phẩm có tính kích thích cao, dễ dẫn đến mất ngủ. Mỗi người nên ưu tiên bổ sung vitamin này từ thực phẩm tự nhiên nhằm đảm bảo nhu cầu vitamin C trong cơ thể, cung cấp chất xơ, dưỡng chất cần thiết khác. Bạn có thể sử dụng một số loại trái cây và rau xanh giàu vitamin C như ổi, trái cây họ cam quýt (chanh, bưởi, cam), ớt chuông, kiwi, dâu tây, đu đủ, khế, lê, dưa hấu, bông cải xanh, cải xoăn, cà chua...

Chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh

Khoa Dinh dưỡng tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội