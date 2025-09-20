Uống trà sữa có làm tăng men gan không?

Tôi làm văn phòng thường uống trà sữa buổi xế, nay xét nghiệm men gan cao, thói quen này có làm tình trạng nặng hơn? (Hải Yến, TP HCM)

Trả lời:

Trà sữa chứa nhiều đường, chất béo bão hòa từ kem béo, sữa đặc và các loại topping như trân châu, thạch, phô mai... Nạp quá nhiều đường và chất béo trong thời gian dài có thể làm gan phải hoạt động quá mức để chuyển hóa, từ đó dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, rối loạn men gan. Một số loại trà sữa pha chế công nghiệp chứa hương liệu, chất tạo ngọt nhân tạo hoặc phụ gia không tốt cho gan nếu dùng thường xuyên.

Một ly trà sữa size lớn (500-700 ml) có thể chứa 300-500 kcal, tương đương 6-8 thìa đường. Nếu uống hàng ngày, gan tích lũy mỡ thừa, gây tăng men gan, rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nên hạn chế uống trà sữa để bảo vệ chức năng gan. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bạn có thể thỉnh thoảng uống 1-2 ly nhỏ một tuần (250-300 ml), ưu tiên chọn ít đường, hạn chế topping nhiều béo. Nếu đang có bệnh gan nhiễm mỡ, men gan tăng, tiểu đường, béo phì bạn nên hạn chế hoặc tránh hẳn trà sữa. Bạn có thể tự làm trà sữa tại nhà với trà xanh, sữa tươi không đường, thêm hạt chia hoặc trân châu làm từ bột khoai để giảm lượng đường, đồng thời bổ sung chất xơ.

Bạn duy trì chế độ ăn cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây, tập luyện thường xuyên. Tái khám định kỳ tại chuyên khoa tiêu hóa, dinh dưỡng để theo dõi chức năng gan, xây dựng thực đơn ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe. Bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên như s.marianum và wasabia hỗ trợ kiểm soát hoạt động của tế bào kupffer (đại thực bào thường trú ở gan), tăng khả năng giải độc, hạ men gan, hỗ trợ phục hồi chức năng do viêm gan và gan nhiễm mỡ.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7