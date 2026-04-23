Uống trà lá sen có giảm mỡ máu?

Tôi 45 tuổi, mỡ máu cao, bạn bè khuyên uống trà lá sen để giảm bệnh. Cách này hiệu quả không và nên dùng thế nào cho an toàn? (Tiến Đạt, Đồng Nai)

Trả lời:

Rối loạn lipid máu (còn gọi mỡ máu cao) là tình trạng phổ biến, thường diễn tiến âm thầm. Bệnh chỉ được phát hiện khi xét nghiệm máu hoặc người bệnh gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim.

Rối loạn lipid máu thường cần thời gian điều trị lâu dài. Lo ngại tác dụng phụ của thuốc điều trị, một số người có xu hướng tìm đến các giải pháp từ thảo dược như lá sen vì cho rằng an toàn và dễ sử dụng.

Theo y học cổ truyền, lá sen có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy lá sen chứa hợp chất alkaloid flavonoid, tanin, có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ điều hòa lipid máu, góp phần hạn chế hấp thu chất béo.

Trà lá sen khô có nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Phác đồ điều trị rối loạn lipid máu cần có sự kết hợp giữa thay đổi lối sống và dùng thuốc để điều chỉnh lượng mỡ trong cơ thể. Người bệnh cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo xấu, kiểm soát cân nặng, thường xuyên vận động với cường độ phù hợp thể trạng.

Tùy nguyên nhân, mức độ rối loạn lipid máu, bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý ngừng dùng thuốc khi không có chỉ định từ bác sĩ, cho dù các chỉ số mỡ máu đã về bình thường.

Uống trà lá sen là biện pháp hỗ trợ, không phải phương pháp điều trị chính. Bạn có thể dùng khoảng 15-20 g lá sen khô nấu sôi hoặc hãm trà uống sau bữa ăn. Không nên dùng liên tục trong thời gian dài và thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị. Người đang dùng thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, người huyết áp thấp hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM