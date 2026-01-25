Uống thuốc giảm đau gout có hại thận?

Tôi mắc bệnh gout, thường xuyên uống thuốc giảm đau cấp tốc để cắt cơn, nếu dùng lâu dài có ảnh hưởng thận không? (Quyền, 62 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa, xảy ra khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao và lắng đọng thành tinh thể urat tại các khớp, gây viêm khớp cấp nhiều đợt. Khoảng 70% axit uric được đào thải qua thận, vì vậy chức năng thận đóng vai trò rất quan trọng trong kiểm soát bệnh gout. Khi thận suy giảm khả năng lọc, axit uric dễ tích tụ hơn, khiến bệnh nặng dần và tăng nguy cơ biến chứng.

Anh thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau cấp tốc để cắt cơn gout có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho thận. Các thuốc này có thể làm co tiểu động mạch đến của thận, gây giảm tưới máu thận, tổn thương thận cấp, nhất là khi dùng kéo dài, liều cao hoặc ở người lớn tuổi, có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch. Tình trạng này kéo dài thường xuyên có nguy cơ tiến triển thành bệnh thận mạn.

BS.CKII Hồ Tấn Thông tư vấn cách dùng thuốc cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thuốc giảm đau chỉ giúp giảm triệu chứng tạm thời, không làm giảm nồng độ axit uric trong máu - nguyên nhân gây bệnh gout. Lượng axit uric vượt ngưỡng sẽ kết tinh thành tinh thể urat, lắng đọng tại khớp gây viêm, sưng đau dữ dội. Nếu axit uric không được kiểm soát, bệnh sẽ tái phát nhiều lần, buộc người bệnh phải sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên hơn, từ đó tăng nguy cơ tổn thương thận âm thầm và khó hồi phục.

Anh cần đến bệnh viện để kiểm tra, tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ, bao gồm kiểm soát axit uric máu lâu dài bằng thuốc theo chỉ định, kết hợp theo dõi định kỳ chức năng thận để kịp thời điều trị nếu phát hiện bệnh thận. Thuốc giảm đau chỉ nên sử dụng khi thật cần thiết, uống đúng loại, đúng liều, tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc thay đổi liều dùng.

Anh cũng cần tuân thủ chế độ sinh hoạt và ăn uống phù hợp cho người bệnh gout nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ thận đào thải axit uric. Lựa chọn đạm từ các nguồn ít purin như thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, trứng, sữa và tăng cường rau xanh, trái cây như dưa leo, cải xanh, các loại rau củ giàu vitamin.

Hạn chế thực phẩm giàu purin như nội tạng động vật, thịt đỏ, một số loại hải sản, tránh thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối chua, thức ăn nhiều đường fructose. Không uống rượu bia, hạn chế nước ngọt có gas để giảm gánh nặng cho gan và thận. Duy trì vận động thể lực phù hợp giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa và giảm nguy cơ tái phát gout. Anh có thể hỏi ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn các bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7