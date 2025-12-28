Ăn loại đạm nào tốt cho thận?

Tôi mắc bệnh thận mạn, nên ăn loại đạm nào để tốt cho thận và khẩu phần ăn ra sao? (Trần Anh Quân, 57 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Đạm (protein) rất cần thiết cho cơ thể để tạo cơ bắp, chữa lành vết thương, chống nhiễm trùng và duy trì sức khỏe. Đạm trong chế độ ăn uống đến từ cả nguồn động vật và thực vật.

Đạm động vật chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu và có lượng chất béo khác nhau. Trong đó, thịt đỏ nhiều mỡ, các sản phẩm từ sữa nguyên kem và lòng đỏ trứng có hàm lượng chất béo bão hòa cao nhất. Cá, gia cầm và các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo có hàm lượng chất béo bão hòa thấp nhất.

Đạm thực vật thường thiếu một hoặc nhiều axit amin thiết yếu. Song các nguồn đạm từ đậu, đậu lăng, hạt, bơ đậu phộng và ngũ cốc nguyên hạt vẫn rất tốt vì ít chất béo bão hòa, giàu chất xơ và dinh dưỡng. Anh nên kết hợp đa dạng các loại thực phẩm thực vật để tạo thành protein hoàn chỉnh và đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Đạm từ cá, trứng, sữa, các loại hạt tốt cho người bệnh thận. Ảnh được tạo bởi AI

Cơ thể cần đạm mỗi ngày, nhưng anh mắc bệnh thận có thể không loại bỏ được hết chất thải từ đạm trong chế độ ăn uống. Lượng đạm dư thừa có thể tích tụ trong máu gây ra buồn nôn, chán ăn, suy yếu và thay đổi vị giác.

Chưa rõ bệnh thận của anh đang ở giai đoạn nào. Nếu chưa phải chạy thận, anh cần hạn chế lượng đạm đưa vào cơ thể, tránh gây căng thẳng cho thận, suy yếu nhanh hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy giảm đạm và bổ sung nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Nếu anh đang chạy thận nhân tạo, có nguy cơ mất protein nên lượng protein trong chế độ ăn cần cao hơn giúp duy trì mức protein trong máu và cải thiện sức khỏe.

Lượng đạm thường dao động 0,6 - 0,8 g protein/kg cân nặng/ngày trước lọc máu (0,6 g đối với người bệnh không mắc đái tháo đường và 0,8 g với người bệnh đái tháo đường do phải giảm tinh bột, đường).

Hàm lượng đạm tăng lên 1,2 - 1,4 g protein/kg/ngày sau khi bắt đầu chạy thận hoặc lọc màng bụng để bù vào lượng đạm bị mất. Cần chia nhỏ lượng đạm trong ngày, chọn đạm chất lượng cao từ thịt nạc, cá, trứng, sữa đậu phụ, hạn chế đạm từ thịt đỏ, nội tạng động vật.

Lượng đạm cụ thể nạp vào cần điều chỉnh theo từng người, mức độ bệnh và kết quả xét nghiệm. Do vậy, anh cần đến chuyên khoa Thận để được tư vấn, không tự ý kiêng khem quá mức vì dễ gây suy dinh dưỡng.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7