Uống nước ép trái cây thế nào tránh tăng đường huyết

Nước ép trái cây dễ làm tăng đường huyết nhanh, người bệnh tiểu đường nên chọn loại quả ít đường, uống không quá 150 ml mỗi ngày.

Trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm viêm, bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên, khi ép trái cây, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, lượng đường tự nhiên (fructose) tập trung lại, khiến chỉ số đường huyết (GI) tăng nhanh hơn so với ăn trái cây nguyên miếng.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bị tăng đường huyết chọn trái cây có chỉ số đường huyết thấp như dâu tây, việt quất, cam, bưởi, táo xanh; hạn chế xoài chín, nho, sầu riêng... Người bệnh không uống quá 100-150 ml, tránh dùng nước ép vào buổi sáng khi bụng rỗng, vì lúc này đường huyết dễ tăng vọt. Uống sau bữa ăn chính hoặc kết hợp với thực phẩm giàu chất đạm, chất béo lành mạnh giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Không nên lọc bỏ hết phần xác trái cây bởi chứa chất xơ có tác dụng kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Người bị tăng đường huyết nên chọn những loại nước ép trái cây ít đường. Ảnh: Trọng Nghĩa

Hạn chế pha nước ép với đường, sữa đặc, siro hoặc mật ong vì làm tăng tổng lượng carbohydrate, gây khó kiểm soát đường huyết. Nước ép đóng chai thường chứa nhiều đường bổ sung và chất bảo quản, không phù hợp cho người tiểu đường. Người bệnh nên tự chế biến đồ uống tại nhà, uống ngay sau khi ép để hạn chế mất vitamin và dưỡng chất.

Ảnh hưởng của nước ép trái cây đến đường huyết còn phụ thuộc vào từng cá nhân. Người đang có đường huyết cao, HbA1c (đo lường mức đường huyết trung bình 2-3 tháng) vượt mục tiêu điều trị hoặc đang dùng thuốc hạ đường huyết, insulin cần thận trọng, vì uống quá nhiều gây dao động đường huyết lớn, khó kiểm soát bệnh.

Trước khi thêm nước ép vào thực đơn, bác sĩ Yến Thủy khuyến cáo người bệnh nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ điều trị để được tư vấn loại trái cây phù hợp. Duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế tinh bột tinh chế, tập thể dục đều đặn, kiểm tra đường huyết định kỳ để phòng biến chứng tim mạch, thận, mắt, thần kinh do tiểu đường gây ra. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bệnh tiểu đường.

Trọng Nghĩa