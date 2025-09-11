Uống nước ép củ dền có giúp hạ huyết áp?

Tôi bị tăng huyết áp nhẹ, uống nước ép củ dền có thể hạ huyết áp không, dùng thế nào cho an toàn? (Thanh Mai, Lâm Đồng)

Trả lời:

Củ dền giàu nitrate tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành hợp chất nitric oxide giúp giãn mạch máu, tăng lưu thông máu, giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp. Kali trong củ dền có vai trò cân bằng điện giải, hỗ trợ thận đào thải natri dư thừa, duy trì huyết áp ổn định.

Người tăng huyết áp giai đoạn đầu uống khoảng 250 ml nước ép củ dền tươi mỗi ngày giúp hạ nhẹ chỉ số. Tuy nhiên, tác dụng này mang tính hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị. Người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ.

Bạn có thể dùng củ dền ở dạng ép tươi, luộc, hấp hoặc nấu canh. Kết hợp với cà rốt, táo hoặc cam để dễ uống và bổ sung thêm vitamin. Không nên lạm dụng vì ăn nhiều củ dền có thể gây hạ huyết áp quá mức ở người đang dùng thuốc hoặc làm tăng nguy cơ sỏi thận ở người có sẵn bệnh lý này do hàm lượng oxalat cao. Trẻ nhỏ dưới một tuổi cũng không nên dùng vì dễ gặp tình trạng methemoglobin (rối loạn vận chuyển oxy trong máu).

Uống 250ml nước ép củ dền mỗi ngày có thể hỗ trợ hạ huyết áp. Ảnh: Trọng Nghĩa

Người bị tăng huyết áp có thể uống một ly nước ép củ dền tươi mỗi ngày, dùng sau bữa ăn sáng hoặc sau vận động, không uống lúc đói để tránh kích ứng dạ dày. Người bệnh duy trì cân nặng, chế độ ăn giảm muối, tập thể dục đều đặn, tái khám nội tổng quát định kỳ để theo dõi huyết áp và biến chứng. Bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ kiểm soát tăng huyết áp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7