Uống nước đậu bắp có giúp giảm cân?

Tôi mới sinh con, uống nước đậu bắp mỗi ngày có giúp giảm cân không, hiệu quả thế nào? (Phương Mai, TP HCM)

Trả lời:

Nước đậu bắp được làm bằng cách ngâm lát đậu bắp tươi trong nước qua đêm, tối đa 24 giờ. Sau khi đậu bắp đã ngâm, vắt hết nhựa còn sót lại trên vỏ và trộn với nước đã đun sôi để nguội. Đậu bắp giúp hạ đường huyết, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm cân. Thực phẩm này giàu mangan, vitamin (bao gồm A, C và K), khoáng chất cùng chất xơ, trong khi lượng calo thấp, không chứa cholesterol, chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể.

Uống nước đậu bắp hỗ trợ giảm cân nhưng có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Ảnh: Dương Hoàng

Uống nước đậu bắp làm tăng cảm giác no lâu do chứa nhiều chất xơ, từ đó hạn chế ăn vặt hoặc tiêu thụ thêm các món nhiều năng lượng (calo) không cần thiết. Đây là thức uống ít năng lượng, có thể thay thế cho các loại nước ngọt hoặc đồ uống có đường. Chất xơ trong đậu bắp cũng giúp kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón.

Đậu bắp cũng chứa fructans. Fructans là một loại carbohydrate dạng chuỗi phân tử fructose, nằm trong nhóm FODMAP (nhóm thực phẩm carbohydrate chuỗi ngắn có thể lên men và khó tiêu hóa), dễ gây đầy hơi, chướng bụng ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Các thực phẩm giàu fructans bao gồm hành, tỏi, lúa mì, lúa mạch, măng tây, atisô..

Đậu bắp là thực phẩm FODMAP thấp (chứa ít các loại đường carbohydrate dễ lên men) khi dùng với lượng ít hơn hoặc khoảng 6 quả nhỏ, tương đương 60 g. Ở lượng cao hơn (hơn 100 g), một số người nhạy cảm có thể phản ứng nhẹ. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào sau khi uống, hãy ngưng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bạn nên kết hợp uống nước đậu bắp với chế độ ăn uống cân bằng, giàu dưỡng chất từ nhóm thực phẩm lành mạnh như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Hiện, chưa có bằng chứng khoa học cụ thể nào cho thấy thời điểm lý tưởng nhất để uống nước đậu bắp giúp mang lại hiệu quả vượt trội cho quá trình giảm cân. Vậy nên, bạn có thể uống khi cảm thấy phù hợp với lịch sinh hoạt và cơ thể.

Nếu bạn đang có vấn đề sức khỏe hoặc đang dùng thuốc, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước đậu bắp vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Người muốn giảm cân khoa học, hiệu quả nên đến khám tại các trung tâm điều trị béo phì chuyên sâu.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội