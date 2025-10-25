Uống nhiều rượu bia làm giảm sinh lý nam

Nam giới uống nhiều rượu bia dễ bị giảm testosterone, giảm ham muốn, rối loạn cương, tinh trùng yếu làm tăng nguy cơ vô sinh.

Sử dụng rượu bia nhiều hoặc trong thời gian dài có thể dẫn đến hơn 200 chứng rối loạn, gây tổn thương hệ thần kinh, tim mạch, gan, các cơ quan bên trong cơ thể. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết uống nhiều rượu bia cũng ảnh hưởng sức khỏe sinh lý nam theo nhiều cách.

Suy giảm hormone testosterone

Trong cơ thể nam giới, quá trình sản xuất testosterone được điều hòa bởi hệ trục não - tuyến yên - tinh hoàn. Uống nhiều rượu bia có thể làm suy giảm hoạt động ở cả ba tuyến, làm giảm khả năng sản xuất nội tiết tố testosterone. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ testosterone ở nam giới có thể giảm chỉ sau 30 phút uống rượu.

Giảm ham muốn tình dục

Cồn trong rượu bia làm giảm hormone dopamine và serotonin gây chán nản, lo lắng. Rượu cũng có thể làm tê liệt thần kinh và tổn thương mạch máu, cản trở tín hiệu từ não đến cơ quan sinh dục, dẫn đến giảm ham muốn.

Uống nhiều rượu bia gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và sinh lý nam giới. Ảnh được tạo bởi AI

Rối loạn cương dương

Nam giới nghiện rượu dễ bị rối loạn chức năng tình dục, trong đó nhiều người gặp tình trạng rối loạn cương. Rượu tác động đến hệ thần kinh trung ương, làm chậm quá trình truyền thông tin giữa não và dương vật, gây khó cương cứng. Mặt khác, rượu còn làm tăng giải phóng các chất co mạch angiotensin II, endothelin-1 nor-epinephrine và giảm chất giãn mạch nitric oxide (NO), tổn thương mạch máu và giảm lưu lượng máu, dẫn đến rối loạn cương dương.

Rối loạn xuất tinh

Uống nhiều rượu bia làm gia tăng tình trạng rối loạn xuất tinh, bao gồm xuất tinh chậm, sớm, không xuất, xuất ngược dòng hoặc đau khi xuất tinh. Chất cồn làm rối loạn hoạt động của các dây thần kinh truyền tín hiệu giữa não và cơ quan sinh dục, khiến quá trình đạt cực khoái khó khăn hơn. Bác sĩ Bình dẫn nghiên cứu cho thấy những người nghiện rượu có thể mất hơn 30 phút mới xuất tinh hoặc thậm chí không đạt cực khoái.

Giảm chất lượng tinh trùng

Lượng cồn trong rượu bia gây ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh, tăng tỷ lệ dị dạng bất thường và di chuyển yếu, giảm khả năng thụ tinh ở nam giới.

Bác sĩ Bình kHuyên nam giới hạn chế rượu bia tối đa, không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày (một đơn vị cồn tương đương 3/4 lon bia 330 ml hoặc một ly rượu mạnh 30 ml). Nên ăn các loại thức ăn giàu chất béo và chất xơ trước khi uống để làm chậm quá trình hấp thu cồn. Duy trì vận động 30 phút mỗi ngày cùng chế độ ăn giàu kẽm, protein giúp duy trì lượng testosterone ổn định và bảo vệ sức khỏe sinh lý lâu dài. Bộ ba tinh chất Eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và hàu đại dương có tác dụng kích thích cơ thể sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide đều đặn, giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới.

Đình Diệu