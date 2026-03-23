Uống nhiều nước đá có gây viêm họng hạt?

Tôi thường xuyên uống đá lạnh, đi khám được chẩn đoán viêm họng hạt. Uống nước đá có phải nguyên nhân gây viêm họng hạt không, điều trị thế nào? (Dũng Trần, 28 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Viêm họng hạt là tình trạng niêm mạc họng bị viêm mạn tính, khiến các mô lympho thành sau họng sưng lên, tạo thành các hạt màu đỏ hoặc hồng ở niêm mạc họng. Bệnh gồm cấp tính và mạn tính, với các triệu chứng như khô, ngứa họng, tằng hắng, nuốt khó, nuốt đau, ho khan, ho có đờm, sốt, mệt mỏi, chán ăn, có thể nổi hạch.

Virus, vi khuẩn, nấm là những nguyên nhân gây bệnh thường gặp. Virus tấn công trước, sau đó vi khuẩn và nấm tiếp tục xâm nhập gây bội nhiễm, khiến các tế bào lympho tại vùng họng làm việc liên tục, sưng to. Một số yếu tố nguy cơ khác dẫn đến viêm họng hạt như viêm mũi xoang mạn tính, viêm họng cấp tính tái phát nhiều lần, trào ngược họng thanh quản, tiếp xúc thường xuyên thuốc lá, chất độc hại, uống rượu bia, vệ sinh răng miệng kém...

Khi uống nước quá lạnh, niêm mạc họng có thể bị co mạch đột ngột, giảm khả năng bảo vệ tại chỗ trong thời gian ngắn. Họng nhạy cảm hơn với các tác nhân kích thích, nhất là ở những người đã có sẵn tình trạng viêm. Nước đá là yếu tố kích thích, không có bằng chứng y khoa cho thấy đây là nguyên nhân gây viêm họng hạt. Tuy nhiên, uống đá làm từ nước không sạch có nguy cơ gây bệnh viêm họng.

Bác sĩ Hằng đang nội soi họng cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu khỏe mạnh, bạn không cần kiêng hoàn toàn nước đá lạnh. Trường hợp đang viêm họng, viêm họng hạt hoặc cơ địa nhạy cảm, nên hạn chế uống đồ lạnh, đá lạnh, đảm bảo đá hợp vệ sinh, không uống khi cổ họng đang khô, kích ứng.

Nếu viêm họng hạt là biến chứng của viêm mũi xoang mạn, viêm amidan, trào ngược họng thanh quản, điều trị khỏi các bệnh này, viêm họng hạt sẽ cải thiện. Người bệnh nên áp dụng một số biện pháp hỗ trợ điều trị tại nhà như súc miệng họng bằng nước muối sinh lý, uống nước ấm để họng bớt khô và loãng đờm.

Bạn nên tuân thủ điều trị của bác sĩ và tái khám đúng hẹn. Nếu các triệu chứng kéo dài, nặng lên, tái phát nhiều lần hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt cao, nuốt khó, mệt nhiều nên đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM