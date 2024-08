Uống nhiều nước có thể ảnh hưởng kết quả thử thai

Uống nhiều chất lỏng có thể làm loãng nước tiểu, khiến nồng độ hormone hCG thấp và khó phát hiện khi thử thai.

HCG (Human chorionic gonadotropin) là loại hormone mà cơ thể phụ nữ chỉ sản xuất khi mang thai. Dù cơ thể bắt đầu sản xuất hCG ngay sau khi trứng đã thụ tinh làm tổ trong tử cung nhưng thường mất khoảng 2-3 tuần để hormone này tăng cao và có thể phát hiện được qua nước tiểu.

Các biện pháp thử thai tại nhà nhằm xác định xem có hCG trong nước tiểu hay không. Nếu có, kết quả thử thai là dương tính, tức đã có thai. Các que thử thai này khá nhạy và có thể phát hiện ra lượng hCG tương đối thấp trong nước tiểu. Tuy nhiên, nếu thử thai sớm và uống nhiều nước có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Uống quá nhiều nước hoặc các loại chất lỏng khác có thể pha loãng nước tiểu, từ đó nồng độ hCG trong nước tiểu thấp hơn. Nếu không thể phát hiện được nồng độ hCG, xét nghiệm có thể cho kết quả âm tính, dù thực tế bạn đang có thai, tức âm tính giả.

Sau khi thụ thai thành công, nồng độ hCG trong cơ thể tăng dần trong vài tuần, đạt đỉnh giữa tuần thứ 8 và thứ 11 của thai kỳ. Sau đó, nồng độ này giảm dần và ổn định trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ. Do đó, trường hợp âm tính giả do nước tiểu loãng chỉ có thể xảy ra ở những tuần đầu thai kỳ. Sau giai đoạn này, ngay cả khi nước tiểu bị loãng do uống nhiều nước, nồng độ hCG vẫn đủ cao để có thể phát hiện bằng que thử nước tiểu.

Nên thử thai vào đầu buổi sáng, khi chưa uống nước để có kết quả chính xác. Ảnh: Ngọc Phạm

Để tránh kết quả âm tính giả, các bác sĩ khuyên phụ nữ nên thử thai tại nhà vào đầu buổi sáng, trước khi bắt đầu uống bất kỳ loại chất lỏng nào. Nếu thử thai bằng nước tiểu sau khi trễ kinh và cho kết quả âm tính, hãy đợi thêm vài ngày hoặc thậm chí thêm một hoặc hai tuần rồi thử lại. Nên thử thai ngay khi thức dậy vào buổi sáng vì đây là thời điểm nước tiểu có nồng độ hCG cao nhất trong ngày.

Nếu thử thai lần hai vẫn âm tính và không có dấu hiệu kinh nguyệt, hãy liên hệ với bác sĩ để được chẩn đoán nguyên nhân. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu để định lượng hCG, xác định có thai hay không. Lượng nước bạn uống trước khi xét nghiệm không ảnh hưởng đến kết quả vì không làm thay đổi nồng độ hCG trong máu, ngay cả vào đầu thai kỳ.

Phụ nữ từ 35 tuổi trở lên nên sử dụng lần nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng để thử thai. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ lớn tuổi có nồng độ hCG thấp hơn vào đầu thai kỳ so với người trẻ tuổi.

