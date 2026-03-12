Uống nhiều nước có hết đau họng không?

Tôi thường xuyên bị khô và đau rát họng, được khuyên chỉ cần uống nhiều nước, không cần uống thuốc. Điều này có đúng không? (Thu Ngân, 30 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể, hỗ trợ vận chuyển chất dinh dưỡng và chất thải, điều hòa thân nhiệt, bảo vệ các mô, duy trì độ ẩm.

Họng nằm phía sau miệng, bên dưới khoang mũi, phía trên ống rỗng dẫn từ cổ họng đến dạ dày (thực quản) và khí quản. Bề mặt họng được phủ bởi lớp niêm mạc chứa nhầy, có vai trò bảo vệ, tham gia vào cơ chế miễn dịch tại chỗ. Lớp niêm mạc này làm loãng dịch nhầy trong họng, hỗ trợ làm sạch đường hô hấp trên. Khi dịch nhầy được làm loãng, bụi bẩn, vi khuẩn hoặc virus bám trên niêm mạc họng dễ dàng bị cuốn trôi, đẩy ra ngoài, giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Khi cơ thể thiếu nước hoặc thường xuyên ở trong môi trường máy lạnh, thời tiết hanh khô, lớp niêm mạc bị khô, dễ tổn thương và mất đi lớp dịch bảo vệ tự nhiên, kích ứng họng gây đau rát hoặc ho. Lúc này, uống nước thường xuyên góp phần giữ ẩm, làm dịu niêm mạc đang bị kích ứng, giảm cảm giác khô họng, đau rát, ho khan.

Bác sĩ Trâm đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bạn có thể dùng nước ấm, uống từng ngụm nhỏ, kết hợp chanh ấm mật ong, trà thảo mộc để làm dịu cơn đau họng. Bạn tránh cà phê, rượu, thuốc lá, đồ uống có ga vì có thể gây mất nước, làm triệu chứng nặng hơn. Tuy nhiên, nước chỉ có thể hỗ trợ giảm triệu chứng, không phải phương pháp điều trị bệnh viêm họng. Nếu bạn viêm họng do vi khuẩn, virus hoặc bệnh lý mũi xoang, trào ngược, uống nước không giảm viêm, khó kiểm soát bệnh.

Nếu khô họng, đau rát hoặc ho kéo dài nhiều ngày kèm theo khàn tiếng, nuốt đau hoặc sốt, bạn nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra, điều trị phù hợp.

BS.CKI Phạm Huỳnh Bích Trâm

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7