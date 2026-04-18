Uống gì tốt cho thận vào mùa hè?

Uống nước lọc, nước ép không đường hoặc sữa thực vật có thể giúp giải nhiệt và hỗ trợ bảo vệ chức năng thận trong những ngày nắng nóng.

Nhiệt độ cao mùa hè khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, kéo theo tình trạng mất nước và rối loạn điện giải. Nếu không được bù nước hợp lý, thận phải làm việc nhiều hơn để duy trì cân bằng nội môi, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc ảnh hưởng chức năng lọc.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, việc lựa chọn đồ uống trong mùa hè cần cân nhắc đến thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng đường, natri, kali và phốt pho. Một số loại nước nếu dùng không đúng cách có thể làm tăng gánh nặng cho thận, nhất là ở người có bệnh lý nền. Do đó, ưu tiên các loại đồ uống lành mạnh, phù hợp giúp hỗ trợ chức năng thận và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ thận. Uống đủ nước giúp cơ thể đào thải chất cặn bã, duy trì lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành sỏi. Tuy nhiên, nhu cầu nước ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và thời tiết, nên uống điều độ thay vì cố định một lượng nước.

Bác sĩ Huy tư vấn về chế độ ăn uống cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Sữa thực vật (không đường)

Sữa thực vật không đường như sữa hạnh nhân hoặc sữa dừa là lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát lượng kali và phốt pho. Các loại sữa này thường có hàm lượng khoáng chất thấp hơn so với sữa động vật, góp phần giảm áp lực lên thận, đặc biệt ở người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh thận.

Sữa bò (Sữa tươi)

Sữa bò cung cấp canxi và protein cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ duy trì xương và cơ bắp. Tuy nhiên, người có vấn đề về thận cần cân nhắc khi sử dụng do hàm lượng kali và phốt pho tương đối cao, có thể tích tụ trong cơ thể nếu tiêu thụ quá mức.

Nước ép không đường

Một số loại nước ép như táo hoặc nam việt quất không đường, khi sử dụng ở mức vừa phải có thể hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và thận nhờ chứa chất chống oxy hóa. Tuy nhiên nên ưu tiên loại ít hoặc không đường để hạn chế nguy cơ nạp dư đường vào cơ thể.

Bác sĩ Huy khuyến cáo nên hạn chế nước ngọt, đồ uống nhiều đường hoặc chứa chất kích thích. Đồng thời duy trì thói quen uống nước hợp lý, phù hợp với nhu cầu cơ thể và tình trạng sức khỏe để hỗ trợ chức năng thận và phòng ngừa các bệnh lý liên quan.

Thu Giang