4 thói quen tốt cho thận trong mùa hè

Hạn chế rượu bia và đồ uống có đường, bù nước đầy đủ và vận động phù hợp có thể phòng tránh suy giảm chức năng thận trong những ngày nắng nóng.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Linh, Khoa Nội Thận - Lọc Máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, thời tiết nắng nóng dễ làm cơ thể mất nước và rối loạn cân bằng dịch, ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận nếu không được chăm sóc đúng cách. Điều chỉnh 4 thói quen dưới đây có thể hỗ trợ chức năng thận ổn định hơn.

Uống đủ nước

Nhiệt độ cao mùa hè khiến cơ thể mất nước nhanh hơn qua mồ hôi. Nếu không bù đủ, máu trở nên cô đặc, làm tăng gánh nặng cho thận trong quá trình lọc và đào thải chất cặn bã, góp phần làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Người trưởng thành nên uống nước đều đặn trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống, có thể bổ sung thêm nước từ trái cây, rau củ. Nên hạn chế đồ uống chứa nhiều đường hoặc caffeine. Lượng nước trung bình khoảng 2-3 lít mỗi ngày, tùy nhu cầu cơ thể và mức độ vận động.

Vận động hợp lý

Hoạt động thể chất đều đặn có thể cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa ảnh hưởng đến thận như tiểu đường và tim mạch. Khi thời tiết nóng, hãy lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp như sáng sớm hoặc chiều muộn, tránh nắng gắt. Các hình thức vận động nhẹ như đi bộ, yoga hoặc bơi lội phù hợp với nhiều nhiều người, đặc biệt là người có bệnh thận.

Vận động nhẹ như đi bộ phù hợp với mùa hè. Ảnh: Hoàng Giang

Hạn chế rượu, bia

Rượu, bia có thể làm tăng tình trạng mất nước và gây rối loạn cân bằng điện giải. Khi cơ thể thiếu dịch, thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì ổn định nội môi. Rượu còn có tác dụng lợi tiểu khiến cơ thể mất thêm nước và khoáng chất cần thiết, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận nếu sử dụng thường xuyên và với lượng lớn.

Hạn chế đồ uống có đường

Khi nắng nóng, nhiều người có xu hướng lựa chọn nước ngọt, trà đá hoặc các loại đồ uống có đường để giải khát. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thường xuyên các loại đồ uống này có thể làm tăng lượng đường trong máu, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận.

Lượng đường cao kéo dài là yếu tố nguy cơ dẫn đến đái tháo đường - nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn tính. Vì vậy, hạn chế đồ uống có đường là cần thiết để bảo vệ sức khỏe thận. Lựa chọn nước lọc, nước khoáng hoặc nước khoáng có ga kết hợp với một lát chanh, chanh dây có thể tăng hương vị mà vẫn đảm bảo an toàn.

Ngoài thói quen sinh hoạt khoa học, bác sĩ Linh khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ và theo dõi các chỉ số liên quan giúp phát hiện sớm bất thường, can thiệp kịp thời, bảo vệ chức năng thận.

Thu Giang