Uống gì tốt cho mắt?

Nước ép bưởi, đu đủ và cà rốt giàu vitamin A, C, E, B, lutein và zeaxanthin giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình thoái hóa, hỗ trợ mắt khỏe mạnh.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, gợi ý những loại thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ sức khỏe mắt.

Nước ép bưởi, cam, chanh giàu vitamin C giúp hình thành collagen trong giác mạc, duy trì sức khỏe mạch máu mắt. Vitamin C hỗ trợ ngăn ngừa vấn đề thị lực do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Nhóm thực phẩm này cũng giàu kali, chất xơ.

Nước cam cà rốt có nhiều vitamin A, C tốt cho sức khỏe đôi mắt. Cam chứa flavonoid giúp chống viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch, chống thoái hóa điểm vàng. Cà rốt cung cấp beta-carotene (chất chống oxy hóa mạnh) dồi dào hỗ trợ chống lại bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bảo vệ bề mặt của mắt. Cà rốt cũng chứa lutein góp phần bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương do đèn điện thoại, ánh sáng mặt trời.

Nước ép xoài và đu đủ giàu vitamin A tăng cường thị lực mắt, giảm tình lão hóa của đôi mắt. Lutein và zeaxanthin trong hai loại quả này hoạt động như chất chống nắng tự nhiên, hấp thụ ánh sáng dư thừa và chống lại ánh sáng xanh gây hại mắt.

Nước ép cần tây bổ sung vitamin C dồi dào, hỗ trợ chức năng thị lực. Cần tây là rau mọng nước và lá xanh đậm, cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Nước ép quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều vitamin, khoáng chất bổ dưỡng, có lợi trong việc duy trì sức khỏe mắt. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết quả mọng có thể ngăn ngừa khô mắt, hạ huyết áp, khiếm khuyết về thị lực, thoái hóa điểm vàng.

Nước ép cải xoăn (rau bina) chứa chất chống oxy hóa có tên là axit alpha lipoic, góp phần hạ thấp lượng glucose, tốt trong việc chống lại các bệnh về mắt liên quan đến tiểu đường.

Cải xoăn cung cấp lutein và zeaxanthin dồi dào, bảo vệ thị lực khỏi tổn thương do ánh sáng, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong cải xoăn còn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Ép lấy nước hoặc xay thành sinh tố thưởng thức hàng tuần để tối ưu lợi ích cho sức khỏe.

Nếu mắt mệt mỏi, giảm thị lực bất thường, kéo dài, người bệnh nên đi khám, tránh dùng các thiết bị điện tử quá lâu, nghỉ giải lao mỗi hai giờ. Uống đủ nước, có thể dùng nước mắt nhân tạo theo tư vấn của bác sĩ. Theo bác sĩ Phương, mỗi người có thể dùng thêm thực phẩm bổ sung chứa tinh chất broccophane thiên nhiên để tăng thioredoxin (một loại protein nhỏ hoạt động như chất chống oxy) bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể.

Bình An