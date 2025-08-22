Ung thư tuyến tiền liệt tiến triển do trì hoãn mổ

TP HCMÔng Kiên, 54 tuổi, ung thư tuyến tiền liệt nhưng trì hoãn mổ, một năm sau chỉ số xét nghiệm PSA tăng gần gấp đôi cho thấy bệnh tiến triển.

Xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM vào năm ngoái ghi nhận chỉ số kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA của ông Kiên 6,2 ng/mL trong khi bình thường dưới 4 ng/mL. Khi ấy, ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, phát hiện tuyến tiền liệt của ông Kiên có một nốt cứng, sinh thiết 12 mẫu qua ngả trực tràng xác định thùy phải tuyến tiền liệt có tế bào ung thư.

Bác sĩ Cương đề nghị phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt triệt căn hoặc xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư, song ông Kiên trì hoãn chưa mổ mà tái khám theo dõi 3-6 tháng một lần. "Lúc đó tôi nghĩ còn khỏe, khi nào bệnh tiến triển nguy hiểm mới mổ", ông Kiên giải thích.

Bác sĩ Cương (trái) điều khiển robot Da Vinci Xi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho ông Kiên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 4 lần tái khám trong vòng một năm, chỉ số PSA của ông Kiên tăng lên 9,8 ng/mL, thể tích tuyến tiền liệt cũng tăng cho thấy tế bào ung thư tiến triển. Chỉ số PSA nếu vượt 10 ng/mL, ung thư có nguy cơ xâm lấn vỏ bao và di căn hạch, theo bác sĩ Cương.

Lần này ông Kiên đồng ý phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc bằng robot Da Vinci Xi. Bác sĩ Cương điều khiển các cánh tay robot cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh hai bên, bảo tồn dây thần kinh cương. May mắn ung thư chưa di căn hạch, chưa xâm lấn đến các vùng xung quanh.

Ba ngày sau mổ, ông Kiên xuất viện, tái khám định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm biến chứng, tránh ung thư tái phát. Chỉ số PSA máu của người bệnh phải giảm xuống gần bằng 0, chứng tỏ tế bào ung thư đã được loại bỏ hoàn toàn.

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng robot Da Vinci Xi cho ông Kiên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tuyến tiền liệt đứng thứ 4 trong các loại ung thư phổ biến, với 1,4 triệu ca mắc mới, theo ước tính của Globocan năm 2022. Các yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh gồm nam giới trên 50 tuổi, gia đình có người mắc ung thư tuyến tiền liệt, béo phì, tiếp xúc với hóa chất độc hại...

Ở giai đoạn đầu, bệnh tiến triển âm thầm, ít triệu chứng. Khi bệnh đã tiến triển mới xuất hiện các triệu chứng như rối loạn tiểu tiện, tiểu máu, rối loạn cương dương, đau vùng lưng dưới hoặc vùng chậu. Theo bác sĩ Cương, nếu điều trị kịp thời, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu hơn 99%, song giai đoạn tiến triển hoặc di căn giảm còn 34%.

Nam giới trên 50 tuổi (45 tuổi nếu có yếu tố tiền sử gia đình) cần tầm soát nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh, điều trị sớm, khả năng khỏi bệnh cao.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi