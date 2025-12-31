Ung thư tuyến giáp không triệu chứng

TP HCMChị Thủy, 47 tuổi, không đau cổ, không nuốt vướng hay rối loạn nội tiết, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp khi khám sức khỏe.

Kết quả siêu âm tuyến giáp của chị Thủy tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy một nang giáp lành tính ở thùy trái, nhân giáp ở thùy phải xếp loại TIRADS 4 (nhóm có nguy cơ ác tính). Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA), kết quả giải phẫu là carcinôm tuyến giáp dạng nhú - thể ung thư tuyến giáp thường gặp.

ThS.BS.CKII Phạm Tuấn Mạnh, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết ung thư tuyến giáp thể nhú thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe hoặc siêu âm vùng cổ. Chị Thủy được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo hạch cổ nhóm trung tâm.

Bác sĩ Mạnh và êkíp đang phẫu thuật cho chị Thủy. Ảnh: Trung Vũ

Hậu phẫu, chị Thủy tỉnh táo, vết mổ khô, không bị khàn giọng hoặc khó thở, tiếp tục dùng thuốc theo toa và tái khám định kỳ. Bác sĩ Mạnh cho hay ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tỷ lệ sống sau 5 năm của người mắc ung thư tuyến giáp thể nhú có thể trên 90%.

Bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ mỗi năm ít nhất một lần. Nếu có các yếu tố nguy cơ cao như người thân bị ung thư tuyến giáp, bản thân mắc bệnh tuyến giáp, nên kiểm tra định kỳ theo tư vấn của bác sĩ. Phát hiện ung thư sớm góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tránh can thiệp phức tạp, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi