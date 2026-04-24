Ung thư tuyến giáp di căn nhưng không triệu chứng

TP HCMAnh Tuấn, 42 tuổi, Việt kiều Mỹ, khám sức khỏe định kỳ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn dù không có triệu chứng bất thường.

Kết quả siêu âm của anh Tuấn cho thấy tuyến giáp có 7 ổ u, kích thước lớn nhất 14x11 mm, đánh giá TIRADS 5 (nguy cơ ung thư đến 87%), nhiều hạch vùng cổ sưng. Sinh thiết u giáp thùy trái và hạch cổ cho kết quả ung thư tuyến giáp dạng nhú, di căn hạch.

BSCKI Lê Ngọc Vinh, khoa Ngoại Ung bướu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, chỉ định phẫu thuật cắt tuyến giáp, nạo hạch cổ nhóm trung tâm cho anh Tuấn.

Trong quá trình mổ, êkíp tách khối u khỏi dây thần kinh quặt ngược thanh quản (chi phối giọng nói) để tránh nguy cơ khàn tiếng, mất giọng vĩnh viễn, đồng thời không ảnh hưởng đến 4 tuyến cận giáp.

Bác sĩ dùng dao siêu âm để cắt và cầm máu trong quá trình nạo hạch. Khi kiểm tra các hạch được lấy sạch hoàn toàn, êkíp đặt dẫn lưu dịch và khâu vết thương, đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh.

Êkíp bác sĩ khoa Ngoại Ung bướu phẫu thuật cho anh Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, anh Tuấn nói chuyện bình thường, không bị tê tay chân, có thể ăn cháo loãng, xuất viện sau 12 tiếng. Khi vết thương khô ráo, người bệnh tiếp tục uống iốt phóng xạ để triệt căn ung thư. Anh Tuấn cho biết sẽ ở lại Việt Nam điều trị xong bệnh trước khi quay lại Mỹ.

Ung thư tuyến giáp thường có tiên lượng tốt, kể cả khi đã di căn hạch. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, tế bào ung thư có thể xâm lấn và di căn xa đến phổi, não..., làm giảm hiệu quả điều trị và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, ung thư tuyến giáp kích thước nhỏ, chưa di căn hạch, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể gần 100%. Ngay cả thể nhú có di căn hạch, tỷ lệ sống sau 5 năm vẫn khoảng 99% nếu điều trị đúng, theo bác sĩ Vinh.

Bệnh thường không có triệu chứng rõ ở giai đoạn đầu, chủ yếu được phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ hoặc siêu âm tình cờ. Khi tiến triển, có thể xuất hiện khối u vùng cổ, khàn tiếng hoặc nổi hạch kéo dài.

Nguyên nhân bệnh chưa rõ ràng, nhưng một số yếu tố nguy cơ gồm nữ giới 25-65 tuổi, tiếp xúc phóng xạ và tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp thể tủy.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo người thuộc nhóm nguy cơ ung thư tuyến giáp nên khám định kỳ. Bên cạnh xét nghiệm máu, có thể siêu âm để phát hiện bất thường sâu bên trong cổ. Khi cần, bác sĩ sẽ chỉ định chọc hút kim nhỏ (FNA) để xác định tính chất khối u, hoặc CT/MRI để đánh giá mức độ xâm lấn và di căn.

Nguyễn Trăm

*Tên nhân vật đã được thay đổi