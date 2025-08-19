Ung thư tuyến giáp di căn nhưng không hình thành u

TP HCMChị Hà, 35 tuổi, xuất hiện hạch ở cổ rồi lớn nhanh trong ba tháng, bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp với những tổn thương lan tỏa nhưng không hình thành u.

Ban đầu hạch nhỏ như hạt đậu, siêu âm nhưng không phát hiện ung thư, chị Hà tưởng hạch viêm. Lần này, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra, siêu âm hạch và tuyến giáp không có khối u, hạch bạch huyết xuất hiện dọc theo chuỗi tĩnh mạch cảnh trong trái, nhiều vi vôi hóa ở vỏ hạch.

ThS.BS.CKII Đoàn Minh Trông, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, chẩn đoán hạch ở cổ chị Hà sưng không do viêm, chỉ định sinh thiết hạch kết quả xác định có tế bào ung thư tuyến giáp di căn.

Chị được phẫu thuật cắt tuyến giáp, bảo tồn dây thanh quản, thần kinh quặt ngược (chi phối giọng nói) đồng thời nạo các hạch cổ di căn. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư tuyến giáp thể nhú dạng xơ ẩn.

Ung thư tuyến giáp thể nhú là loại phổ biến nhưng thể nhú dạng xơ ẩn ít gặp, theo bác sĩ Trông và là lần đầu tiên trong gần 30 năm hành nghề ông tiếp nhận trường hợp ung thư tuyến giáp thể nhú biến thể đã di căn hạch nhưng không thấy khối u. "Đây là một dạng ung thư chỉ thấy những tổn thương lan tỏa, không hình thành u, dễ lầm tưởng với viêm giáp thông thường", bác sĩ Trông nói.

Khi vết thương ổn định sau phẫu thuật, chị Hà tiếp tục uống iốt phóng xạ để ngăn nguy cơ tái phát ung thư.

Bác sĩ Trông (giữa) và êkíp khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tuyến giáp thể nhú phát triển chậm, tiên lượng điều trị tốt, 90% chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Song biến thể xơ hóa của ung thư tuyến giáp thể nhú thường được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển, tế bào ác tính xâm lấn lan tỏa một hay hai thùy tuyến giáp, tình trạng xơ hóa dày đặc. Trên siêu âm, bệnh thường thể hiện khối tròn, đặc, giảm âm, có mạch máu nuôi, vi vôi hóa. Phương pháp điều trị chính của biến thể này là phẫu thuật, uống iốt phóng xạ.

Bệnh hay gặp ở người trẻ 19-35 tuổi, tỷ lệ tái phát và di căn cao nên người bệnh cần tái khám, theo dõi ba tháng một lần. Tùy tình trạng sức khỏe, bác sĩ sẽ kéo dài thời gian tái khám 6-12 tháng.

Nổi hạch cổ (sưng hạch bạch huyết) xảy ra ở mọi lứa tuổi, khi cơ thể phản ứng với tác nhân gây bệnh cảm lạnh, viêm họng, cũng có thể do ung thư nên hay nhầm lẫn. Nếu hạch cổ vẫn còn sau khi hết cảm cúm, cảm lạnh, người bệnh nên khám bác sĩ chuyên khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ hoặc Ung Bướu tìm nguyên nhân và điều trị. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bất thường ở giai đoạn sớm. Người bệnh ung thư tuyến giáp đã điều trị cần tái khám định kỳ để kiểm soát nguy cơ di căn (nếu có) và can thiệp kịp thời.

Bảo Trâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi