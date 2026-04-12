Ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ có chữa được không?

Tôi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú di căn hạch cổ, có điều trị được không, tiên lượng thế nào? (Trang Nguyễn, Hà Nội)

Trả lời:

Khi khối u ác tính của tuyến giáp không được điều trị, các tế bào ung thư sẽ tiếp tục phát triển và di căn đến các vị trí khác. Trong đó, các nhóm hạch vùng cổ là vị trí di căn thường gặp nhất, gây đau rát cổ, khàn giọng, đau khi ăn uống, sưng hạch bạch huyết, mất tiếng...

Với ung thư tuyến giáp, hạch cổ di căn được xem là hạch vùng, phần lớn người bệnh vẫn có tiên lượng tốt nếu được điều trị phù hợp trong giai đoạn này. Riêng ung thư tuyến giáp thể nhú hay thể nang, kể cả khi đã di căn hạch cổ, tỷ lệ sống sau 5 năm kể từ thời điểm chẩn đoán có thể đạt trên 98%.

Bác sĩ Hải tư vấn cho người bệnh ung thư tuyến giáp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo hạch cổ là bước đầu trong điều trị ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ. Tùy vào diễn tiến bệnh, bạn có thể được chỉ định điều trị các liệu pháp bổ sung sau:

Iod phóng xạ (I-131) được sử dụng trong một số trường hợp ung thư tuyến giáp dạng biệt hóa như: dạng nhú, dạng nang, nhằm diệt các tế bào ung thư còn sót lại và hạn chế nguy cơ tái phát ung thư. Người bệnh ung thư tuyến giáp di căn hạch sẽ được hướng dẫn chế độ cách ly cụ thể, tùy thuộc liều I-131 sử dụng.

Liệu pháp nội tiết với Levothyroxine (còn gọi là liệu pháp ức chế TSH) được chỉ định trong trường hợp ung thư tuyến giáp dạng biệt hóa và dạng tủy, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát bệnh. Liệu pháp này có vai trò thay thế hormone của tuyến giáp sau khi phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp.

Xạ trị (có thể kết hợp hóa trị) có vai trò điều trị hỗ trợ đối với ung thư tuyến giáp dạng không biệt hóa. Một số trường hợp ung thư tuyến giáp dạng biệt hóa hoặc dạng tủy cũng có thể được cân nhắc xạ trị hỗ trợ.

Bạn không nên lo lắng, cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị của bác sĩ. Đồng thời, bạn duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả điều trị và chất lượng sống lâu dài.

ThS.BS Trần Ngọc Hải

Khoa Ung bướu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy