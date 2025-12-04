TP HCMAnh Hùng, 29 tuổi, sưng cổ trái, không đau, bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ, phẫu thuật cắt u bảo tồn dây thần kinh thanh quản.

Anh Hùng siêu âm cổ hai lần, kết quả thùy phải có nhân 1,5 cm, nhân thùy trái tuyến giáp lớn khoảng 4,8 cm và hạch cổ trái, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị. BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, ghi nhận nhân giáp ở thùy trái chắc, di động theo nhịp nuốt, có hạch cổ, chẩn đoán bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã di căn hạch cổ.

Bác sĩ chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch cổ, bảo tồn dây thần kinh số 11, dây thần kinh hồi thanh quản quặt ngược và tuyến cận giáp. Bác sĩ rạch hai đường song song theo nếp trước cổ bệnh nhân để các sẹo mổ sẽ trùng với nếp da cổ, tách các lớp cơ và mô mỡ tuyến giáp để cắt hoàn toàn khối u ở thùy trái, nạo vét hạch cổ.

Bác sĩ Huân cùng êkíp phẫu thuật lấy trọn khối u tuyến giáp cho bệnh nhân Hùng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, anh Hùng cần hạn chế thực phẩm giàu iốt như muối iốt, hải sản hay tảo biển nhằm tăng hiệu quả điều trị phóng xạ. Lý do là khi lượng iốt trong cơ thể ở mức thấp, thuốc phóng xạ được hấp thu tốt hơn vào các tế bào tuyến giáp còn sót lại. Sau khi cắt toàn bộ tuyến giáp, người bệnh phải uống hormone giáp thay thế suốt đời để bù lại hormone mà cơ thể không còn tự sản xuất, góp phần ngăn ung thư tái phát.

Theo Globocan năm 2022, ung thư tuyến giáp ghi nhận hơn 821.000 ca mắc mới và 47.500 ca tử vong toàn cầu. Bác sĩ Huân cho hay ung thư tuyến giáp thể nhú thường tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần theo dõi hormone giáp, siêu âm định kỳ, xét nghiệm thyroglobulin, xét nghiệm kháng thể kháng thyroglobulin trong máu (anti-TG) để tầm soát nguy cơ tái phát.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi