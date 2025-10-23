Ung thư thận thường di căn đến đâu?

Ung thư thận có thể lan rộng vào các mô lân cận, di căn đến phổi hay các vị trí phổ biến khác bao gồm xương, gan và hạch bạch huyết.

Ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là loại ung thư thận phổ biến nhất, chiếm phần lớn các trường hợp ung thư thận. Khối u thường phát triển ở một quả thận hoặc cả hai quả thận cùng lúc. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi tế bào ác tính đã di căn, nghĩa là ung thư lan từ thận sang một vùng khác của cơ thể.

Có hai loại ung thư biểu mô tế bào thận, gồm RCC tế bào trong và RCC không trong. RCC tế bào trong là loại phổ biến và chiếm khoảng 80% trường hợp RCC di căn. Các tế bào hình thành loại RCC này có màu trong hoặc nhạt dưới kính hiển vi.

Quá trình di căn

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), ung thư có thể di căn đến các vùng khác của cơ thể thông qua nhiều bước. Đầu tiên, chúng phát triển sang mô lân cận, đi qua thành mạch máu hoặc hạch bạch huyết lân cận, sau đó di chuyển qua mạch máu và hệ bạch huyết đến các vùng khác của cơ thể.

Tế bào ác tính có thể dừng lại ở các mạch máu nhỏ ở các vùng xa thận, phát triển trong thành mạch máu và xâm lấn các mô xung quanh. Chúng phát triển trong mô này cho đến khi hình thành khối u, làm tăng sinh các mạch máu mới để cung cấp máu cho khối u phát triển.

Ung thư biểu mô thận thường di căn đến các vị trí gồm phổi, hạch bạch huyết, xương, gan, tuyến thượng thận, não, tuyến tụy. Tốc độ lây lan của ung thư khác nhau ở mỗi người. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ di căn bao gồm:

Loại ung thư: Hầu hết người bị ung thư thận di căn đều thuộc phân nhóm RCC tế bào trong. Loại ung thư này phát triển hoặc lan rộng nhanh chóng.

Cấp độ: Các tế bào ung thư cấp độ cao hơn có nhiều khả năng phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn.

Di truyền: Một số đột biến gene có thể gây ra di căn nhanh hơn.

Kích thước khối u: Các khối u nguyên phát kích thước lớn có thể khiến RCC lan rộng nhanh.

Kích thước và mức độ lan rộng của khối u có thể là dấu hiệu cho thấy giai đoạn ung thư. Song đôi khi, u chưa phát triển lớn nhưng các tế bào ung thư có thể di chuyển đến hạch bạch huyết hoặc các khu vực khác của cơ thể.

Triệu chứng

Ung thư thận di căn không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng. Nếu có, các triệu chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và vị trí của khối u di căn. Theo NCI, một số triệu chứng thường gặp như:

- Khó thở khi ung thư đã di căn đến phổi.

- Gãy xương và đau nhức khi ung thư di căn đến xương.

- Sưng bụng và vàng da khi ung thư di căn đến gan.

- Chóng mặt, đau đầu và co giật khi ung thư di căn đến não.

Điều trị

Phương pháp điều trị ung thư thận di căn tùy thuộc kích thước khối u, mức độ di căn và cấu trúc của mô ung thư. Các bác sĩ thường không điều trị RCC di căn bằng hóa trị liệu truyền thống mà thay bằng các phương pháp khác như:

Phẫu thuật loại bỏ mô ung thư, bao gồm cắt bỏ một phần thận hoặc toàn bộ thận.

Liệu pháp miễn dịch giúp hệ miễn dịch tiêu diệt các tế bào ung thư.

Liệu pháp nhắm đích tức dùng thuốc nhắm vào các tế bào ung thư và không gây ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Thuốc ngăn chặn sự phát triển và lây lan của ung thư. Nghiên cứu cho thấy việc kết hợp liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nhắm đích có thể cải thiện tỷ lệ sống ở những người bị RCC di căn.

Khi ung thư thận đã di căn đến xương hoặc não, việc điều trị có thể khó khăn hơn.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), tỷ lệ sống tương đối sau 5 năm của người bệnh ung thư biểu mô tế bào thận di căn là 18%. Tiên lượng sống còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác và sức khỏe tổng quát, mức độ ung thư, kích thước khối u nguyên phát và vị trí di căn. Những người bị di căn tuyến tụy hoặc phổi có thể tiên lượng tích cực hơn so với di căn não, xương hoặc gan.

Anh Ngọc (Theo Medical News Today)