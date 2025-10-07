Những điều cần biết sau phẫu thuật ung thư thận

Người bệnh đã được phẫu thuật điều trị ung thư thận thường cần khoảng 3 tháng để hồi phục hoàn toàn, khả năng khỏi bệnh cao song vẫn có nguy cơ tái phát.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị ung thư thận phổ biến nhất và thường được chỉ định trong điều trị ung thư giai đoạn đầu. Mục tiêu là triệt căn ung thư bằng cách cắt bỏ khối u cùng một phần hoặc toàn bộ thận. Ung thư thận thường có thể được chữa khỏi nếu u vẫn khu trú ở thận và các mô xung quanh.

Bác sĩ cũng có thể cắt bỏ các hạch bạch huyết gần đó nếu nghi ngờ ung thư đã di căn. Song trường hợp ung thư thận di căn ít khi có thể chữa khỏi, phẫu thuật thường nhằm mục đích giảm các triệu chứng và kéo dài sự sống cho người bệnh.

Thời gian nằm viện

Sau ca mổ, người bệnh có thể được đặt ống thông dẫn lưu nước tiểu từ bàng quang, một ống được đặt gần vết thương để lấy dịch và máu, một đường truyền tĩnh mạch (IV) cung cấp nước, truyền thuốc giảm đau, một ống dẫn từ mũi đến dạ dày giúp dẫn lưu dịch. Ống thông tiểu và IV sẽ được tháo ra khi người bệnh có thể tự đi lại. Hầu hết người bệnh nằm viện 3-5 ngày, có thể ăn uống khi cảm thấy khỏe hơn, bắt đầu bằng các chất lỏng như trà và cháo, ăn uống bình thường sau 2-3 ngày.

Thời gian hồi phục

Thông thường vết mổ sẽ lành lại sau khoảng 14 ngày và có thể mất 3 tháng để hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật. Người bệnh có thể cần dùng thuốc giảm đau trong khoảng một tuần. Bác sĩ thường hẹn tái khám khoảng 6 tuần sau phẫu thuật.

Những điều nên tránh

Trong 4-6 tuần đầu, người vừa phẫu thuật ung thư thận nên tránh nâng vật nặng, không cúi xuống, thực hiện các hoạt động mạnh. Để hỗ trợ quá trình hồi phục, nên uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh, dành thời gian nghỉ ngơi, tăng cường chất xơ nếu bị táo bón, tránh tắm cho đến khi vết mổ lành hẳn.

Người bệnh cần liên hệ ngay với bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng đáng lo ngại, đặc biệt là đau ngực hoặc dấu hiệu nhiễm trùng, như sốt, vết mổ sưng đỏ, nóng hoặc tiết dịch màu vàng xanh, đau nhói quanh vị trí mổ.

Tiên lượng

Kết quả giải phẫu bệnh lý thường có sau 2-3 tuần. Khả năng chữa khỏi liên quan trực tiếp đến giai đoạn và cấp độ của khối u. Phẫu thuật thường có thể chữa khỏi ung thư thận giai đoạn đầu dù thực hiện đơn lẻ hay kết hợp với các phương pháp điều trị như liệu pháp nhắm đích, liệu pháp miễn dịch, hóa trị, xạ trị.

Nghiên cứu của trường Y Johns Hopkins công bố năm 2020 tại Mỹ trên gần 90.000 người mắc ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) cho thấy tỷ lệ sống thêm 5 năm sau khi cắt bỏ thận lên đến 97,4% ở giai đoạn một, giảm còn 26,7% nếu phẫu thuật ở giai đoạn 4. Ung thư biểu mô tế bào thận là loại ung thư thận phổ biến nhất.

Nguy cơ tái phát

Ung thư thận vẫn có nguy cơ tái phát trong những năm đầu sau phẫu thuật điều trị, song cũng có thể xảy ra sau 10 năm hoặc hơn. Giai đoạn ung thư càng cao càng làm tăng nguy cơ tái phát. Nếu ung thư thận tái phát tại chỗ sau phẫu thuật, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng liên quan đến thận, bao gồm máu trong nước tiểu, đau lưng dưới, một khối u có thể cảm nhận được ở vùng thận. Lúc này, phương pháp điều trị tùy thuộc vào vị trí ung thư tái phát, bao gồm phẫu thuật bổ sung hoặc liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch hay kết hợp cả hai.

Nguy cơ di căn

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), ung thư thận vẫn có khả năng di căn đến các vùng xa hơn trên cơ thể sau phẫu thuật cắt bỏ thận. Các vùng phổ biến nhất là tuyến thượng thận, xương, não, gan, phổi. Các dấu hiệu của ung thư di căn tùy thuộc vào vị trí như mệt mỏi, suy nhược, chán ăn, sụt cân không chủ đích, đau tại vị trí di căn.

Anh Ngọc (Theo Healthline)