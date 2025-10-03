Ung thư thận di căn tấn công xương

TP HCMÔng Minh, 59 tuổi, ung thư thận di căn xương vai, cánh tay và đùi phải, đau nhức không thể đi đứng, sau 3 tháng truyền thuốc u giảm kích thước.

Ông Minh bị đau khớp vai tê lan cánh tay phải từ cuối năm 2023, bác sĩ chẩn đoán xương bị hủy (mất các tế bào xương nhưng cơ thể không tự tái tạo lại) ở đầu trên xương cánh tay phải. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông bị ung thư thận phải di căn xương vai, cần điều trị. Lúc ấy ông Minh từ chối điều trị vì lý do riêng. Khi vai đau nặng đến mức không thể nâng tay phải, đau tê đùi phải và vùng mông, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra.

Kết quả chụp CT cho thấy khối u xâm lấn đài thận phải, xung quanh có hạch tổn thương, hủy xương kèm khối mô mềm đầu trên xương cánh tay phải, nứt xương lan rộng. Đầu trên xương đùi phải có u gây nứt xương, nguy cơ gãy. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật sinh thiết u và cố định xương nhằm giảm nguy cơ gãy xương. Giải phẫu bệnh kết quả ung thư xương đùi và cánh tay do di căn.

ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Phúc, khoa Ung bướu, cho biết ông Minh bị ung thư thận giai đoạn 4, khối u xuất phát từ ống thận, di căn xa đến xương cánh tay phải, xương đùi phải. Nếu không điều trị, các tổn thương di căn xương sẽ dẫn đến gãy xương; tế bào ung thư tiếp tục tiến triển di căn đến các cơ quan khác (não, gan, phổi...).

Bác sĩ Phúc tư vấn cho ông Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Phúc giải thích người bệnh ung thư thận giai đoạn 4 nên không có chỉ định phẫu thuật. Phác đồ điều trị là truyền thuốc làm chậm quá trình hủy xương, giảm nguy cơ gãy xương kết hợp uống thuốc trúng đích mỗi ngày nhằm ức chế sự phát triển mạch máu mới, qua đó giảm sự phát triển của tế bào ung thư. Ông Minh gặp một số tác dụng phụ như sốt, tiêu chảy, tóc bạc trắng.

Một tuần sau chu kỳ truyền thuốc đầu tiên, ông cử động được vai và chân phải. Chụp CT sau ba tháng điều trị cho thấy khối u giảm kích thước. Bác sĩ đánh giá ông Minh đáp ứng tốt với thuốc điều trị nên chỉ định truyền thuốc chống hủy xương mỗi ba tháng và dùng thuốc đích mỗi ngày. Thận phải của người bệnh bị ung thư nên không thực hiện được chức năng lọc chất thải. Thận trái hoạt động ổn định, hỗ trợ đào thải thuốc hóa trị, duy trì chức năng lọc chất thải trong cơ thể do đó không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng thuốc.

Hiện, sức khỏe ông Minh ổn định, đi đứng, sinh hoạt bình thường, duy trì uống thuốc và tái khám định kỳ một lần mỗi tháng.

Thận có chức năng lọc máu tạo nước tiểu; điều chỉnh huyết áp, cân bằng nước, điện giải, sản xuất các tế bào máu và giữ cho xương khỏe mạnh. Ung thư thận là sự phát triển các tế bào ác tính, hình thành khối u trong thận, ống thận.

Hầu hết người bệnh ung thư thận ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, thường được phát hiện khi siêu âm, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ Phúc khuyên mỗi người nên thường xuyên khám sức khỏe. Khi có các triệu chứng đau lưng, tiểu ra máu, đau xương... nên đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa Ung bướu để được bác sĩ kiểm tra và điều trị phù hợp.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi