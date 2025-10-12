Ung thư thận có chữa được không?

Chồng tôi mắc bệnh ung thư thận giai đoạn hai thì có chữa được không, bằng cách nào? (Minh Đức, Tây Ninh)

Trả lời

Ung thư thận chiếm khoảng 2-3% trong các bệnh ung thư ở người lớn. Bệnh phổ biến ở người trên 55 tuổi, xảy ra ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Ung thư thận có chữa được hay không tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, loại ung thư, tình trạng sức khỏe của người bệnh, mức độ đáp ứng điều trị... Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào thể trạng của từng người bệnh, yếu tố sinh học của khối u, mức độ đáp ứng điều trị.

Giai đoạn ung thư: Ung thư thận ở giai đoạn sớm có khả năng điều trị khỏi cao. Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện muộn hoặc người bệnh không tuân thủ phác đồ và chỉ định của bác sĩ, tiên lượng sẽ xấu đi rõ rệt.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kích thước và vị trí khối u: Những khối u nhỏ, còn khu trú trong nhu mô thận thường có thể được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn. Ngược lại, các khối u nằm gần mạch máu lớn hoặc sát những cơ quan quan trọng sẽ làm phẫu thuật trở nên phức tạp hơn đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau mổ.

Loại tế bào ung thư: Carcinom tế bào thận (RCC) là loại ung thư thận phổ biến nhất (chiếm khoảng 85%) và thường đáp ứng tốt với liệu pháp điều trị nhắm trúng đích. Các loại ung thư thận khác như ung thư biểu mô tế bào thận dạng sarcoma thường khó điều trị hơn.

Tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh: Chức năng thận tốt có thể tiếp nhận các phương pháp điều trị phẫu thuật và liệu pháp toàn thân tốt. Người bệnh có sức khỏe tổng thể kém có ít lựa chọn điều trị hơn.

Khả năng đáp ứng điều trị: Một số người bệnh đáp ứng tốt với liệu pháp nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch. Trong khi một số trường hợp khác có thể bị kháng thuốc hoặc không phù hợp với các phương pháp này.

Người bệnh được điều trị bằng phương pháp tối ưu như robot, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch... có tiên lượng tốt hơn so với phương pháp truyền thống. Chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc hoặc uống rượu bia hỗ trợ quá trình phục hồi của người bệnh sau điều trị đồng thời hạn chế các biến chứng. Tái khám định kỳ và đúng hẹn giúp phát hiện sớm tình trạng tái phát hoặc các tác dụng phụ.

Bạn nên đưa chồng đến bệnh viện có khoa ung bướu với đầy đủ trang thiết bị. Bác sĩ chỉ định các xét nghiệm đánh giá tình trạng bệnh, giai đoạn ung thư của chồng bạn, từ đó tư vấn phác đồ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM