Ung thư ở lá lách ít phổ biến, thường do các khối u ác tính di căn đến như ung thư máu, ung thư phổi…; cần điều trị phù hợp.

Lá lách giúp lọc ra các tế bào máu hư hỏng, ngăn ngừa nhiễm trùng, đông máu... Ung thư lá lách phát triển trong lá lách - một cơ quan nằm ở phía trên bên trái của bụng. Nó là một phần của hệ thống bạch huyết. Ung thư lá lách có thể nguyên phát (bắt đầu trong lá lách). Nếu ung thư thứ phát bắt đầu ở cơ quan khác và lan đến lá lách. Cả hai loại đều không phổ biến.

Triệu chứng

Ung thư bắt đầu vào hoặc lan đến lá lách có thể khiến nó to ra. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể cảm thấy no sau khi ăn, đau ở phía trên bên trái của bụng, phát triển các bệnh nhiễm trùng thường xuyên, chảy máu dễ dàng, thiếu máu (tế bào hồng cầu thấp), mệt mỏi. Các triệu chứng khác như hạch bạch huyết lớn, sốt, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh, giảm cân, bụng phình to, đau ngực hoặc áp lực, ho hoặc khó thở.

Ung thư lá lách có thể gây đau bụng. Ảnh: Freepik

Nguy cơ

Ung thư trong lá lách thường do u lympho và bệnh bạch cầu (ung thư máu) gây ra. Các bệnh ung thư khác như ung thư vú, ung thư tế bào hắc tố và ung thư phổi, có thể lây lan sang lá lách. Khả năng phát triển ung thư hạch (có thể gây ra ung thư lá lách) tăng lên nếu bạn là đàn ông, lớn tuổi, có tình trạng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch như HIV, phát triển nhiễm trùng chẳng hạn virus Epstein-Barr hoặc Helicobacter pylori (H. pylori).

Các yếu tố nguy cơ đối với bệnh bạch cầu bao gồm hút thuốc, tiền sử gia đình mắc bệnh, tiếp xúc với các hóa chất độc hại như benzene, một số rối loạn di truyền như hội chứng Down, tiền sử hóa trị hoặc xạ trị.

Chẩn đoán

Nếu bác sĩ nghi ngờ bạn bị ung thư trong lá lách có thể tiến hành các xét nghiệm để tìm các bệnh ung thư khác. Bạn có thể cần xét nghiệm máu để kiểm tra số lượng tế bào máu. Trong một số trường hợp cần thiết, xét nghiệm tủy xương (lấy một mẫu tủy nhỏ từ xương hông) để tìm tế bào ung thư. Bác sĩ cũng có thể xem xét hạch bạch huyết để xem có chứa ung thư hay không. Các xét nghiệm hình ảnh như chụp MRI, CT... cũng có thể được thực hiện.

Trường hợp bác sĩ phát hiện ung thư trong lá lách, bạn có thể cần phải cắt bỏ mật phần lá lách như một phần của quá trình điều trị. Các phương pháp điều trị khác có thể cần thiết tùy thuộc vào loại ung thư mà bạn mắc phải. Chúng có thể bao gồm hóa trị liệu, bức xạ, thuốc nhắm vào khối u, cấy ghép tế bào gốc (thay thế tủy xương không khỏe mạnh bằng tủy xương khỏe mạnh).

Phòng ngừa

Không có cách nào để ngăn ngừa hoàn toàn bệnh ung thư trong lá lách. Nhưng bạn có thể giảm thiểu rủi ro. Một số loại virus có thể dẫn đến ung thư. Nam và nữ giới nên quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm. Điều trị kịp thời bất kỳ bệnh nhiễm trùng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư ảnh hưởng đến lá lách.

Tránh xa các hóa chất độc hại chẳng hạn như benzen vì chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Benzen được sử dụng phổ biến trong sản xuất chất dẻo, chất bôi trơn, cao su, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, thuốc và thuốc trừ sâu. Nó cũng được tìm thấy trong xăng và khói thuốc lá. Duy trì cân nặng bình thường và chế độ ăn uống lành mạnh có thể làm giảm nguy cơ hình thành khối u ác tính. Chế độ ăn nên có nhiều trái cây, rau củ. Tập thể dục hàng ngày cũng rất có ích.

Kim Uyên

(Theo Healthline)