Ung thư dạ dày có di truyền không?

Tôi mới phát hiện mắc ung thư dạ dày. Bệnh này có di truyền từ cha mẹ sang con cái không? (Thanh Hiền, 36 tuổi, Hòa Bình)

Trả lời:

Ung thư dạ dày hình thành do đột biến gene trong DNA tế bào ở dạ dày, do loạn sản, dị sản các tế bào ở cơ quan này. Đột biến gene gây ung thư dạ dày gồm đột biến di truyền và đột biến mắc phải. Đột biến mắc phải là đột biến ngẫu nhiên xảy ra khi tế bào bình thường phân chia hoặc được thúc đẩy bởi các yếu tố môi trường, lối sống như ô nhiễm không khí, nhiễm vi khuẩn HP, uống rượu bia, hút thuốc lá...

Phần lớn ung thư dạ dày do đột biến mắc phải, số ít do đột biến di truyền, khi người bệnh thừa hưởng gene làm tăng nguy cơ ung thư từ cha mẹ. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ song đây cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư, cần khám, tầm soát định kỳ để kiểm soát.

Bạn khởi phát ung thư dạ dày sớm, khi mới 38 tuổi, có thể là dấu hiệu nghi ngờ ung thư do gene di truyền, bởi độ tuổi khởi phát trung bình của ung thư dạ dày là sau 60 tuổi. Bạn cần xét nghiệm gene để xác định có mắc ung thư dạ dày do đột biến di truyền hay không. Nếu có, không chỉ con bạn, mà tất cả người thân cấp độ một khác trong gia đình gồm cha mẹ, anh chị em ruột của bạn đều có nguy cơ, cần xét nghiệm di truyền để đánh giá rủi ro ung thư dạ dày.

Bác sĩ Hải tư vấn cho bệnh nhân ung thư. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào kết quả âm tính hay dương tính với từng đột biến gene, bác sĩ tư vấn sàng lọc, tầm soát và phòng ngừa ung thư sớm. Nếu dương tính với một đột biến gene nhưng nguy cơ ung thư dạ dày thấp, người thân cấp một trong gia đình bạn chỉ cần tầm soát bằng nội soi dạ dày mỗi 2-3 năm.

Trường hợp dương tính với đột biến gene làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư dạ dày như đột biến CDH1, thời gian giữa các lần nội soi được khuyến cáo là 6-12 tháng. Người thân của bạn có thể được yêu cầu lấy mẫu sinh thiết, xem xét cắt bỏ toàn bộ dạ dày để dự phòng ung thư suốt đời.

Nếu kết quả xét nghiệm sàng lọc đột biến gene âm tính, người thân cấp độ một của bạn không có nguy cơ mắc ung thư dạ dày di truyền. Tuy nhiên, ung thư dạ dày khởi phát từ các đột biến mắc phải, được thúc đẩy từ môi trường và lối sống. Do đó, các thành viên trong gia đình vẫn cần phòng bệnh bằng cách ăn uống lành mạnh, tăng cường rau quả, giảm muối và thịt đỏ, tránh hút thuốc lá, không uống rượu bia. Duy trì cân nặng khỏe mạnh và điều trị kịp thời các bệnh lý dạ dày như viêm loét, nhiễm khuẩn H. pylori... cũng giúp phòng ngừa ung thư dạ dày.

ThS.BS Trần Ngọc Hải

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội