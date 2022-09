Ứng dụng trí tuệ nhân tạo điều trị bệnh tim mạch

Vào lúc 20h ngày 14/9, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Kỹ thuật mới chụp mạch vành và đặt stent tim mạch" nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán và can thiệp mạch vành, giảm nguy cơ tái hẹp, đặc biệt là người có bệnh nền: suy thận, suy tim, đái tháo đường...

Chương trình có sự tham gia của BS.CKII Huỳnh Ngọc Long - Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM; ThS.BS Võ Anh Minh - Trưởng đơn vị Can thiệp mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch BVĐK Tâm Anh TP HCM; BS.CKI Nguyễn Đức Hưng - Phó khoa Tim mạch BVĐK Tâm Anh Hà Nội và ThS.BS Nguyễn Tuấn Long - Bác sĩ Can thiệp tim mạch, BVĐK Tâm Anh Hà Nội.

Đây cũng là chương trình mở đầu tuần tư vấn "Chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch chính xác, hiệu quả, an toàn bằng kỹ thuật mới" trên Báo điện tử VnExpress từ ngày 14-20/9. Độc giả đặt câu hỏi tại đây để được tư vấn.