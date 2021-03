Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong thụ tinh ống nghiệm

Phụ nữ có niêm mạc tử cung mỏng được sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân cải thiện độ dày, tăng tỷ lệ thành công thụ tinh ống nghiệm.

Niêm mạc tử cung là gì?

Niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung) là lớp phủ toàn bộ bề mặt phía trong của tử cung, có cấu tạo gồm hai phần là lớp đáy và lớp nông. Lớp đáy (nội mạc căn bản) là các tế bào mô trụ tuyến và mô đêm, không chịu nhiều biến đổi của chu kỳ kinh nguyệt. Lớp nông (nội mạc tuyến) chịu sự tác động lớn trong thời kỳ kinh nguyệt.

Niêm mạc tử cung đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình thụ thai và mang thai ở phụ nữ. Niêm mạc tử cung quá dày hoặc quá mỏng có thể là nguyên nhân gây khó thụ thai, hiếm muộn ở nữ giới.

Lớp niêm mạc tử cung dưới sự tác động của hormone sinh dục nữ trở nên dày lên tùy theo từng thời điểm cụ thể trong tháng, phụ thuộc vào chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Niêm mạc tử cung dày lên khi tới giai đoạn chuẩn bị để cho trứng đã thụ tinh làm tổ. Nếu như trứng không được thụ tinh, lớp niêm mạc này sẽ bị bong tróc và được đẩy ra ngoài cơ thể, hình thành hiện tượng hành kinh ở phụ nữ.

Ảnh hưởng của niêm mạc tử cung mỏng tới khả năng mang thai

Để có một chu kỳ thụ tinh ống nghiệm thành công, bên cạnh chất lượng của phôi thì việc chuẩn bị các điều kiện của người mẹ để đảm bảo phôi làm tổ, phát triển rất quan trọng. Một trong những điều kiện này là yêu cầu độ dày niêm mạc tử cung phù hợp.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu niêm mạc tử cung tại thời điểm chuyển phôi mỏng hơn 7 mm, tỷ lệ mang thai thất bại rất cao. Ngay cả khi thai đã làm tổ, khả năng giữ lại thai trong tử cung trong suốt quá trình mang thai vẫn rất khó khăn bởi lớp niêm mạc tử cung mỏng quá mức sẽ không đủ khả năng giữ phôi thai. Hậu quả là dẫn tới nguy cơ trạng sảy thai hoặc thai lưu.

Niêm mạc tử cung mỏng do quá trình phát triển của niêm mạc tử cung bị suy giảm, có thể do nhiều yếu tố mà phổ biến là viêm nhiễm hay hậu quả của quá trình điều trị liên quan đến tử cung. Hậu quả của phẫu thuật như nạo phá thai nhiều lần, cắt bỏ polyp, phẫu thuật nội soi tử cung, sử dụng thuốc không hợp lý hoặc cũng có thể do cấu trúc niêm mạc tử cung của bệnh nhân bị mỏng bẩm sinh.

Thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cho biết, nhiều liệu pháp được áp dụng tại các đơn vị hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam giúp niêm mạc tử cung đạt độ dày phù hợp như theo dõi chu kỳ tự nhiên, sử dụng thuốc nội tiết ngoại sinh, kích thích buồng trứng... Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp niêm mạc tử cung không đáp ứng hoặc đáp ứng kém với các liệu pháp trên dẫn tới niêm mạc tử cung phát triển không đầy đủ. Phát triển kỹ thuật, liệu pháp mới để điều trị hiệu quả cho những bệnh nhân này rất cần thiết.

Thầy thuốc nhân dân, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cùng ekip thực hiện một trong những thủ thuật trong điều trị vô sinh hiếm muộn cho người bệnh.

Huyết tương giàu tiểu cầu tự thân giúp cải thiện độ dày niêm mạc tử cung

Huyết tương giàu tiểu cầu là huyết tương có lượng tiểu cầu nhiều gấp 2-10 lần so với huyết tương bình thường, có nhiều yếu tố tăng trưởng và cytokin. Huyết tương giàu tiểu cầu thu được thông qua quá trình lấy máu tự thân, xử lý mẫu máu, quay ly tâm.

Tiểu cầu là nguồn phong phú các yếu tố tăng trưởng và cytokine có thể ảnh hưởng đến phản ứng viêm, mất máu sau phẫu thuật, nhiễm trùng, tạo xương, lành hóa vết thương, vết rách cơ và các mô mềm. Sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) không chỉ thúc đẩy loại bỏ các mô bị thoái hóa và hoại tử mà còn có thể kích thích sự tái tạo mô và lành hóa.

Phó giáo sư Lê Hoàng cho biết, sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu để điều trị thiểu sản niêm mạc tử cung đã được thử nghiệm lâm sàng thành công ở nhiều quốc gia. Một thử nghiệm tại Iran, công bố vào năm 2017, do tiến sĩ Zadeh Modarres và cộng sự thực hiện, tuyển chọn 10 bệnh nhân, độ tuổi 30-39 có tiền sử phát triển nội mạc tử cung không đầy đủ trong chu kỳ chuyển phôi đông lạnh để. Những người này được truyền 0,5 ml PRP 2 lần trước khi tiến hành chuyển phôi. Kết quả, tất cả bệnh nhân được truyền PRP đều tăng độ dày nội mạc tử cung, trong đó có 5 người mang thai và 4/5 người mang thai bình thường.

"Các quốc gia khác như Italy, Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela cũng sử dụng liệu pháp này và cho thấy hiệu quả, an toàn. PRP tự thân được điều chế từ chính máu của bệnh nhân và được bơm truyền lại cho chính họ. Đây là chế phẩm sinh học tương thích nhất với cơ thể người bệnh và tránh được tình trạng thải ghép", phó giáo sư Lê Hoàng cho biết.

Huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) tự thân là chế phẩm sinh học tương thích với cơ thể người bệnh và tránh được tình trạng thải ghép.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép nghiên cứu sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị nội mạc tử cung mỏng ở các bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong những đơn vị hỗ trợ sinh sản nghiên cứu tiên phong và mang đến phương pháp điều trị mới ở Việt Nam cho những người thụ tinh trong ống nghiệm nhưng có nguy cơ thai khó làm tổ do nội mạc tử cung mỏng hay giảm khả năng chấp nhận của nội mạc tử cung.

Ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị vô sinh hiếm muộn được triển khai và phối hợp chặt chẽ giữa hai trung tâm mũi nhọn của bệnh viện là Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Trung tâm Tế bào gốc.

Phó giáo sư Lê Hoàng cho biết, các trung tâm giúp xử lý mẫu máu để thu được huyết tương giàu tiểu cầu tự thân của người bệnh liền mạch bằng công nghệ tiên tiến và trở thành chế phẩm sinh học có chỉ tiêu chất lượng cao, an toàn khi sử dụng. Với quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, huyết tương giàu tiểu cầu tự thân khi sử dụng trong điều trị vô sinh hiếm muộn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh bảo đảm đáp ứng được các tiêu chí khắt khe trong y tế.

Chế phẩm sinh học huyết tương giàu tiểu cầu được tách chiết, bảo quản.

Phó giáo sư Lê Hoàng chia sẻ thêm, sử dụng phương pháp dùng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân là bước tiến rất quan trọng trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Đây là kỹ thuật mới mà thế giới mới đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây. Để được Bộ Y tế cấp phép chính thức triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài từ trang thiết bị máy móc tới nguồn nhân lực.

"Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có Trung tâm Tế bào gốc hỗ trợ bác sĩ tự chủ được toàn bộ quá trình nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới vào thực tiễn điều trị. Đây không còn là vấn đề của riêng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, mà phải có sự kết hợp của nhiều chuyên khoa khác nhau tại bệnh viện. Sự phối hợp trong quy trình khép kín giúp rút ngắn thời gian, đảm bảo về chất lượng và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người bệnh", Phó giáo sư Lê Hoàng nói thêm.

IVFTA ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân trong điều trị vô sinh hiếm muộn giúp cải thiện độ dày của niêm mạc tử cung. IVFTA hiện là một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu Việt Nam có đầy đủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, phác đồ điều trị với sự tham gia điều trị trực tiếp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, từ đó giúp trung tâm giữ ổn định và liên tục nâng cao tỷ lệ thành công trong IVF.

Quy trình thực hiện bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Bệnh nhân nữ thực hiện chuyển phôi đông lạnh trong quá trình thụ tinh ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ở độ tuổi từ 20-40, có một trong hai đặc điểm như dưới đây được sử dụng kỹ thuật bơm huyết tương giàu tiểu cầu.

- Bệnh nhân có độ dày nội mạc tử cung < 7 mm ở ngày 11-12 của chu kỳ chuyển phôi đông lạnh sau khi đã sử dụng phác đồ chuẩn bị niêm mạc bằng thuốc theo phác đồ của bệnh viện.

- Bệnh nhân bị thất bại làm tổ liên tiếp có nguyên nhân do niêm mạc tử cung mỏng.

Quy trình thực hiện bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh như sau:

Sơ đồ mô tả khái quát quy trình điều trị cho bệnh nhân sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)