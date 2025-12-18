U60 xin trứng để thụ tinh ống nghiệm sinh con

Hà NộiSau 22 năm vô sinh, vợ chồng chị Hằng xin trứng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm có con ở tuổi 53.

Chồng chị Hằng không có tinh trùng do viêm nhiễm tinh hoàn nên không thể thụ thai tự nhiên. Vợ chồng thực hiện kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mào tinh (PESA) kết hợp thụ tinh ống nghiệm (IVF) song nhiều lần thất bại. Năm 2008, 2009, chị hai lần đậu thai nhưng thai lưu. Sau 11 lần chuyển phôi thất bại, một lần phẫu thuật u tuyến thượng thận, sức khỏe chị Hằng suy giảm trong khi tuổi ngày một tăng.

Khi tới Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) khám, chị Hằng đã bước sang tuổi 50, chỉ số dự trữ buồng trứng còn 0,106 ng/ml - cạn kiệt đến mức không lấy được trứng đủ chất lượng tạo phôi. Chồng bị tràn dịch màng tinh hoàn, xét nghiệm tinh dịch đồ vẫn không có tinh trùng.

BS.CKI Lê Đức Thắng đánh giá đây là ca "cực khó", tư vấn chị Hằng xin trứng hiến tặng kết hợp hút tinh trùng từ mào tinh của người chồng (kỹ thuật PESA) để thụ tinh trong ống nghiệm. Vợ chồng chị chấp nhận phương án này để có con, bởi càng trì hoãn cơ hội mang thai càng giảm.

Ban đầu, cô em họ 31 tuổi tình nguyện hiến trứng cho chị Hằng, song kết quả xét nghiệm máu sàng lọc ghi nhận cô mắc bệnh máu khó đông nên không đủ điều kiện. Hai tháng sau, một người họ hàng khác đồng ý hiến trứng và may mắn đủ điều kiện thực hiện. Bác sĩ chọc hút noãn từ người này và dùng kỹ thuật PESA để thu mẫu tinh trùng từ chồng chị Hằng, sau đó tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, tạo được 3 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6.

Chị Hằng dùng thuốc chuẩn bị niêm mạc, được bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 chất lượng tốt vào buồng tử cung và đậu thai. Chị lớn tuổi, mắc đái tháo đường thai kỳ, dọa sinh non, được theo dõi sát tại trung tâm Sản Phụ khoa. Giữa tháng 9, chị sinh mổ thành công con gái khỏe mạnh ở tuần thai 38.

Con gái chị Hằng chào đời khỏe mạnh ở tuần 38. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Khoảnh khắc bác sĩ đặt con gái bé bỏng vừa chào đời lên ngực tôi, mọi khó khăn trong quá khứ đều tan biến", chị nói. Vợ chồng còn 3 phôi trữ đông nên có thể sinh thêm con trong tương lai.

Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, khoảng 70% bệnh nhân vô sinh là phụ nữ ngoài 35 tuổi. Bác sĩ Thắng lý giải độ tuổi ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ, do buồng trứng lão hóa nhanh hơn đáng kể so với các cơ quan khác trong cơ thể. Ngoài 35 tuổi, trứng không chỉ suy giảm về số lượng mà cả chất lượng, tăng tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể, dẫn đến khó thụ thai hoặc tăng nguy cơ sảy thai và dị tật bẩm sinh. Phụ nữ lớn tuổi cũng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm nhiễm vùng chậu... cản trở khả năng thụ thai và mang thai.

Để điều trị, bác sĩ áp dụng các chiến lược gom noãn hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ và các công nghệ như hệ thống tủ nuôi cấy trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu chất lượng phôi. Nhờ đó, nhiều phụ nữ chỉ thu được 1-3 noãn vẫn có phôi tốt, tăng cơ hội mang thai. Tỷ lệ IVF thành công trung bình tại IVF Tâm Anh là hơn 69% với phụ nữ độ tuổi 35-40 và hơn 44% nếu sau 40 tuổi.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo để giảm nguy cơ vô sinh, khó điều trị hỗ trợ sinh sản, phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi, khi số lượng trứng nhiều, chất lượng trứng còn tốt và sức khỏe tổng quát vẫn đảm bảo. Thai phụ trung niên có nguy cơ cao tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, nhau tiền đạo, sinh non... cần được theo dõi chặt chẽ, chăm sóc toàn diện để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Thanh Ba